MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le accuse agli ex vertici della banca (oggi, 22 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cerca il rimbalzo. Le accuse agli ex vertici della banca da parte della Consob. Ultime notizie live di oggi 22 novembre 2017

22 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

LE ACCUSE AGLI EX VERTICI

La commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche ha ripreso ad affrontare il caso Monte dei Paschi e interessanti dichiarazioni sono state fatte da Angelo Apponi, Direttore generale della Consob. Anzitutto, ha evidenziato come ci sia stata una forte collaborazione con la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza e le procure di Siena e Milano nelle attività di vigilanza. Lo stesso non può dirsi per quel che riguarda i rapporti tra Consob e Bafin, l’autorità tedesca di vigilanza del mercato. Apponi ha infatti spiegato che non sempre si è riusciti ad avere le risposte alle richieste fatte in Germania (per via del coinvolgimento di Deutsche Bank nell’operazione Santorini). Riguardo l’andamento gestionale di Monte dei Paschi, dal suo punto di vista ci sono stati diversi fattori che hanno fatto la differenza, in particolare la forte esposizione ai titoli del debito pubblico italiano e l’aumento dei crediti deteriorati.

Da Apponi sono arrivate accuse agli ex vertici di Rocca Salimbeni, che “hanno messo in atto un insieme di attività dolose, hanno fatto di tutto per occultare le operazioni che avevano realizzato”. Il Direttore generale della Consob ha quindi spiegato che Monte dei Paschi “ha tentato di celare al mercato e alle Autorità di vigilanza gli effetti di transazioni non riuscite attraverso complesse operazioni di finanza strutturata”. Solamente “a seguito di lunghe e complesse analisi istruttorie, analisi che si sono avvalse di una forte collaborazione con la Banca d'Italia e, soprattutto, utilizzando elementi probatori che solo l'Autorità Giudiziaria aveva il potere di raccogliere”, è stato possibile scoprire la verità.

