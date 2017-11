MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le accuse di Bankitalia agli ex vertici (oggi, 23 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa riparte sopra i 4 euro. Le parole di Carmelo Barbagallo in Commissione banche. Ultime notizie live di oggi 23 novembre 2017

23 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LE ACCUSE BANKITALIA AGLI EX VERTICI

Dopo la Consob è toccato alla Banca d’Italia essere audita in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche riguardo Montepaschi. Carmelo Barbagallo ha detto cose decisamente interessanti. Per esempio, riguardo l’acquisizione di AntonVeneta, ha dichiarato che leggendo le carte si è fatto l’idea che Mps ce la poteva fare. Poi però sono arrivate la tempesta perfetta della crisi e le irregolarità dei vertici della banca toscana. Il responsabile della vigilanza di palazzo Koch ha anche fornito dei dati interessanti sui crediti deteriorati di Rocca Salimbeni, spiegando che sono stati erogati “per oltre l'80% prima del 2012, crescono progressivamente fino al 2014, anno nel quale raggiungono i 45 miliardi, ammontare che rimane costante fino alla fine del 2016, anno nel quale fa registrare un’incidenza doppia sugli impieghi totali rispetto alla media delle banche italiane”. Anche dal suo punto di vista, quindi, il rischio del credito ha creato più danni all’equilibrio patrimoniale della banca rispetto ai rischi finanziari.

Resta il fatto, secondo Barbagallo, che “gli effetti della congiuntura e in generale del contesto esterno sul bilancio della banca, di per sé già profondi, sono stati amplificati dai comportamenti gravi e fraudolenti posti in essere sin dal 2008 dai precedenti esponenti di vertice, che hanno indebolito gravemente la banca e ne hanno messo in discussione la reputazione”. In un altro passaggio ha poi sottolineato che la Fondazione Mps, “ha inteso mantenere a lungo, anche quando non ce ne erano più le condizioni”, una posizione di controllo sulla banca, “erodendo il proprio patrimonio e indebitandosi”.

