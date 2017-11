BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari affronta il Black Friday (24 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi chiude una settimana in cui ha recuperato terreno riavvicinandosi ai 22.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

24 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI AFFRONTA IL BLACK FRIDAY

Giornata macroeconomica avara di dati, quella di oggi, con l'unico indice di una certa rilevanza atteso per le 10 di mattina: l'indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania per il mese di novembre che dovrebbe far registrare un leggerissimo calo a 116,6 punti rispetto ai 116,7 del mese di ottobre. Ieri, dopo un avvio in sordina, il Ftse Mib ha chiuso a 22.398 punti, in progresso dello 0,37% vicino i massimi di giornata toccati a 22.406 mentre il minimo è stato di 22.192 punti, in linea con le altre borse europee anch'esse poco mosse. La performance migliore del listino principale è stata di Telecom Italia che ha chiuso con un +4,48% a 0,7225 euro, in scia alle notizie secondo le quali l'amministratore delegato Genish potrebbe discutere delle opzioni sulla rete con il Governo. Se ne parlerà nel prossimo Cda del 5 dicembre.

Hanno chiuso in positivo anche Luxottica (+1,33%) , Salvatore Ferragamo (+1,24%) e Moncler (+1,2%), titoli del settore del lusso, in attesa del Black Friday. Stm ha beneficiato del target price rivisto al rialzo, da 22,5 a 26 euro, da JP Morgan che conferma la sua raccomandazione di overweight, chiudendo a 20,59 euro, in progresso dello 0,83%. Buona anche la giornata di Enel (+1,51%), il cui target price è stato visto al rialzo da Exane da 5,4 a 5,8 euro dopo la presentazione del piano industriale del biennio 2018/2020. Male invece Banca Carige, sul resto del listino, che nel suo secondo giorno di aumento di capitale ha fatto registrare un calo del 4,42% a 0,0108 euro. Da segnalare anche Equita che nel suo giorno di debutto sul mercato ha chiuso in rialzo del 2,41% a 2,97 euro. Per quanto riguarda il mercato dei cambi e delle obbligazioni, l'euro è tornato sopra soglia 1,18 nei confronti del dollaro, mentre lo spread tra Btp e Bund si è fermato a 142,5 punti base.

