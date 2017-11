MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, lista dei 100 debitori consegnata in Commissione banche (oggi, 24 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa ultima seduta della settimana. Falciai e Morelli ascoltati in commissione banche. Ultime notizie live di oggi 24 novembre 2017

24 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

CONSEGNATA LA LISTA DEI 100 DEBITORI

Presso la Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche sono stati ascoltati anche Marco Morelli e Alessandro Falciai, attuali Amministratore delegato e Presidente di Monte dei Paschi di Siena. I due hanno consegnato la lista dei primi 100 debitori delle banca. Resta da capire se il documento verrà reso pubblico o meno come si chiedeva nei mesi scorsi. Morelli ha anche fatto il punto della situazione di Monte dei Paschi di Siena, spiegando che la ricapitalizzazione precauzionale ha consentito di mettere in sicurezza della banca, ma il ritorno “a una redditività sostenibile e al recupero di quote di mercato non possono essere realizzati in breve tempo”. Ci vorrà quindi “un notevole lasso di tempo” per risolvere i problemi ereditati. Il manager ha confermato che verranno effettuati i tagli al personale indicati nel piano industriale e ha anche detto che il ripristino della raccolta sta procedendo “più veloce delle previsioni: sono stati recuperati 11 miliardi al 30 settembre, un ripristino legato più al corporate e alle Pmi che non a persone fisiche e famiglie”.

Da parte sua Falciai ha ricordato come Monte dei Paschi di Siena abbia restituito allo Stato i soldi dei Tremonti-bond e Monti-bond, comprensivi di interessi sia in azioni che in contanti. “Il nostro auspicioè che anche con il nuovo investimento lo Stato possa trovare soddisfazione”, ha aggiunto. Quindi ha segnalato che il management in carica dal 2015 “ha vissuto uno dei periodi più turbolenti degli ultimi 500 anni”, anche perché “ci siamo sentiti l'epicentro della crisi bancaria non solo italiana, ma anche europea”. Concludendo il suo intervento, Morelli ha invitato i componenti della commissione ad aprire un conto presso Monte dei Paschi di Siena.

