MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, cessione quota del Tesoro entro il 2021 (oggi, 25 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, si è chiusa una settimana di audizioni in Commissione banche con le parole di Vincenzo La Via. Ultime notizie live di oggi 25 novembre 2017

25 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

CESSIONE QUOTA DEL TESORO ENTRO IL 2021

La Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche ha chiuso ieri una settimana dedicata al caso Monte dei Paschi con l’audizione di Vincenzo La Via, Direttore generale del Tesoro, il cui nome era tra l’altro emerso nei giorni scorsi come possibile sostituto di Alessandro Falciai alla Presidenza di Montepaschi. Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione, ha detto che a dicembre verrà sicuramente ascoltato il ministro Padoan. La Via ha spiegato che con una serie di interventi lo Stato è riuscito a evitare il bail-in, ottenendo una risultato “assolutamente positivo per i risparmiatori e il sistema bancario”. Inoltre, ha ribadito che il Tesoro “dovrà cedere la partecipazione acquisita entro l'arco temporale di riferimento del Piano”, ovvero nel 2021. Non è detto che lo Stato riesca a rientrare dalle risorse impegnate: ciò dipenderà dallo sviluppo del piano, ha evidenziato La Via, ricordando però che nel precedente intervento del 2012, c’è stata “l’integrale soddisfazione dei diritti dello Stato italiano”. Il dirigente ha poi spiegato che la decisione di procedere o meno con un’azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici delle banca toscana spetterà al cda delle stessa.

Le parole di La Via non sono molto piaciute a Renato Brunetta. Secondo quanto riporta Mf-Dow Jones, il vicepresidente della commissione ha infatti detto di aver “stima dei civil servant di Bankitalia e Mef, ma questa audizione ha dimostrato la totale inadeguatezza della tecnostruttura del Mef”. Brunetta stesso ha fatto anche interrompere i lavori per poter tenere un ufficio di presidenza urgente. Alla ripresa dei lavori, lo stesso Casini ha riportto a La Via “il disagio di una parte dei colleghi della commissione che non è affatto rimasta convinta delle sue risposte, non nel merito ma nella reticenza”.

© Riproduzione Riservata.