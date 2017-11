BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un nuovo spunto per quota 22.500 (27 novembre 2017)

Borsa italiana news. Oggi Piazza Affari inizia una nuova settimana cercando di riavvicinarsi ai 22.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA UN NUOVO SPUNTO PER QUOTA 22.500

Pochi gli spunti macroeconomici in agenda per oggi, con il solo dato sulle vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti, degno di nota. Dato che nel mese di novembre è previsto in calo rispetto al risultato di ottobre. Venerdì, dopo un'apertura pressoché invariata, Piazza Affari, trainata dalla banche, ha raggiunto i suoi massimi a metà giornata, salvo ripiegare dopo l'apertura della borsa americana e ulteriormente in chiusura fin quasi sulla parità. Il Ftse Mib ha chiuso quindi a 22.416 punti con un progresso impercettibile dello 0,08%. Sul listino principale il miglior titolo del è stato Bper Banca (+5,86% a 4,372 euro), ma in generale le banche sono state il traino di questa giornata con i rialzi importanti anche di Banco Bpm (+4,81% a 2,83 euro), Ubi banca (+2,51% a 3,92 euro) e Unicredit (+1,48% a 17,1 euro), in scia all'ipotesi che il Parlamento europeo introduca nuove direttive che agevolino le cessioni di Npl, riducendo gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali.

Sul terzo gradino del podio dei migliori titoli del Ftse Mib Mediaset con un +4,1%. Le motivazioni di questo rialzo sono due: da un lato si vocifera che nei prossimi giorni Mediaset firmerà un accordo per la vendita di contenuti con Tim-Canal Plus del valore di 600 milioni, dall'altro ci sarebbe il contenzioso con Vivendi che per evitare le vie legali per la mancata acquisizione di Mediaset Premium sarebbe disposto a versare nelle casse dell'azienda di Cologno Monzese 700 milioni. Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 145 punti base.

© Riproduzione Riservata.