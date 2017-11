MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Valentini: lo Stato resti anche oltre il 2021 (oggi, 27 novembre)

27 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

VALENTINI: LO STATO RESTI ANCHE OLTRE IL 2021

Nell’audizione che si è tenuta venerdì in Commissione d’inchiesta banche, Vincenzo La Via, Direttore generale del Tesoro, ha avuto modo di spiegare che il ministero dell’Economia resterà azionista di Monte dei Paschi fino al 2021. Bruno Valentini è però convinto che lo Stato dovrebbe rimanere più tempo nel capitale della banca, in quanto “lo Stato nei confronti di questa banca ha un’enorme responsabilità”. In conferenza stampa ha infatti detto che “lo Stato decise, quando vennero fatte le regole europee per i salvataggi, che il sistema bancario era solido. Ma gli interventi si sono rivelati necessaria. Bankitalia, Consob e ministero del Tesoro non hanno vigilato in modo adeguato sull'acquisto di Antonveneta”.

A proposito dell’operazione Antonveneta, il Sindaco di Siena ha anche detto che c’erano dei dubbi “espressi dall'allora presidente della Fondazione Monte dei Paschi Gabriello Mancini. Ma in ministero Mancini venne incitato a fare questa operazione e in Consiglio comunale si rafforzò il coro di coloro che volevano che anche la Fondazione facesse parte all'aumento di capitale”. Intervistato da Radio Siena Tv, Valentini ha anche raccontato l’incontro avuto con i vertici della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche. “Nel mio incontro con Casini, Brunetta e Marino - ha detto - i tre mi hanno confidato che sono rimasti stupiti di come la città si sia salvata dalla trave che ci è caduta addosso con la crisi della banca e della Fondazione, che ha tolto una grossa voce al bilancio comunale”.

