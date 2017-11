Reddito di inclusione/ Ultime notizie: dal 1 dicembre via alle domande, come ottenerlo, cifre e requisiti

Reddito di inclusione, ultime notizie; come ottenerlo, come funziona, requisiti e cifre della misura contro la povertà. Dal 1 dicembre via alle domande di richiesta, misura dal gennaio 2018

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Reddito di Inclusione 2018 (LaPresse)

Dal 1 dicembre scatta, come molti già sanno, il Reddito di Inclusione (ReI) la prima forte misura di contrasto alla povertà lanciata da Renzi ma voluta poi fortemente dal Governo Gentiloni. Si tratta sostanzialmente di un beneficio in denaro da un minimo di 187 euro per una singola persona fino al massimo di 485 euro mensili per tutte le famiglie composte da 5 o più persone. La nuova erogazione che scatterà tra pochi giorni vede 12 mensilità fino al tetto massimo di 5.824,80 euro: per capire come ottenere il ReI basta osservare la circolare Inps diffusa a questo indirizzo: la domanda di richiesta va presentata in Comune o presso altri punti di accesso identificati dai comuni stessi, che hanno poi 15 giorni di tempo dalla ricezione della domanda per comunicare all’Inps le informazioni ricevute. Entro cinque giorni l'Inps verifica i requisiti e, in caso di esito positivo, approva la richiesta e concede la misura, a patto che venga sottoscritto il progetto d'inclusione personalizzato. Va ricordato, come spiega la stessa Inps, che la misura potrà essere erogata per un massimo di 18 mesi, non è rinnovabile per più di 12 mesi, a patto che siano passati sei mesi dal godimento della prestazione. Clicca qui per il modello di domanda per richiedere il ReI.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?

In primo luogo, il Reddito di Inclusione è dedicato a tutte quelle famiglie con minori, disabili, donne in gravidanza a quattro mesi dal parto e over 55 disoccupati. Il funzionamento è molto semplice: il ReI prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l'inclusione attiva (Sia) percepite. In quella carta di Poste Italiane verranno caricati tutti i soldi per fare gli acquisti e sarà possibile utilizzarla come un bancomat prelevando fino a metà dell’importo erogato ogni mese dall’Inps. La misura a pieno regime scatterà dal 1 gennaio 2018 e dunque è utile fare tutte le domande di richieste per tempo durante il mese di dicembre, in modo da scattare con tutti i requisiti e le cifre esatte per il nuovo anno. Da ultimo, ricordiamo che il Reddito di Inclusione è incompatibile con la fruizione della Naspi o di altri ammortizzatori sociali da parte di qualsiasi membro della famiglia. Questa deve attenersi al progetto personalizzato preparato dall'Inps, pena la decurtazione o decadenza della prestazione, in base a quante volte non ci si presenta alla convocazione. Clicca qui per tutti i requisiti utili della circolare Inps.

