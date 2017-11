MONTE DEI PASCHI/ Mps, le parole di Casini sulla lista debitori (oggi, 28 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, le parole di Pier Ferdinando Casini sulla lista dei principali debitori della banca. Ultime notizie live di oggi 28 novembre 2017

28 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI CASINI SULLA LISTA DEBITORI

Come noto, i vertici di Monte dei Paschi hanno consegnato alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche l’elenco dei primi 100 debitori della banca. Un a lista che è secretata e Pier Ferdinando Casini, ospite di Mattino Cinque, ha voluto ricordare perché. “Non è che la Commissione tiene segreto l’elenco dei debitori. Questa è una rappresentazione falsa della realtà. Noi abbiamo delle regole perché non siamo in una corrida, siamo in uno stato di diritto e abbiamo una norma precisa che impone alla Commissione di classificare, segreti o meno, gli atti a seconda di quello che la fonte dice poiché noi riceviamo questi elenchi da qualcuno che ce li classifica segreti”. L’ex Presidente della Camera ha anche evidenziato che “la Commissione non serve a fare processi penali. I processi penali si fanno nelle aule di tribunale. La Commissione deve capire che cosa non ha funzionato”. E ha poi aggiunto che i processi che si stanno già celebrando in alcuni casi sono già arrivati al primo grado di giudizio.

Riguardo alla Banca d’Italia, il conduttore della trasmissione gli ha chiesto “perché avete confermato lo stesso nome e cioè Visco. Se ha sbagliato non era meglio mandarlo a casa?”. Casini ha quindi risposto: “Io non ho confermato nessuno. Io sono il Presidente della Commissione d’ inchiesta sulle banche, non spettava a me confermare, né fiduciare, né sfiduciare nessuno. Dopo di che, molte di queste indagini sono partite proprio da esposti della Banca d’Italia. Proprio la Banca d’Italia è andata alle procure dicendo: ‘Guardate in questa banca le cose non funzionano’”.

