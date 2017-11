BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Bper a +4%, Ubi Banca a +2,3% (29 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende principalmente il dato sul Pil del terzo trimestre negli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

29 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:10

I mercati non sembra siano turbati da quanto avviene in Asia, dopo il nuovo test missilistico compiuto dalla Corea del Nord. Nell’attesa dei dati sulla fiducia di consumatori e industria a livello europeo, che saranno comunicati alle 11:00, e del Pil del terzo trimestre degli Usa, atteso per le 14:30, la Borsa italiana guadagna lo 0,5% e sul listino principale troviamo in rosso Brembo (-0,6%), Campari (-0,1%), Eni (-0,1%), Luxottica (-0,8%), Recordati (-0,9%), Saipem (-0,1%), Stm (-0,6%), Telecom Italia (-0,5%), Tenaris (-0,6%) e Yoox (-0,3%).

I rialzi più consistenti sono quelli di A2A (+0,7%), Atlantia (+0,7%), Azimut (+0,6%), Banco Bpm (+1,1%), Banca Generali (+1,3%), Bper (+4%), Cnh Industrial (+0,7%), Enel (+0,8%), Fineco (+1,3%), Intesa Sanpaolo (+0,9%), Mediobanca (+1,1%), Ubi Banca (+2,3%), Unicredit (+1,4%) e UnipolSai (+0,7%). Fuori dal listino principale Netweek sale dell’11,3%, mentre Landi Renzo cede il 3,9%. Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,185, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 141 punti base.

