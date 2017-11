MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Patuelli sugli Npl (oggi, 29 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps e le parole di Antonio Patuelli sul livello dei crediti deteriorati delle banche italiane. Ultime notizie live di oggi 29 novembre 2017

29 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI PATUELLI SUGLI NPL

Come noto Monte dei Paschi ha intrapreso il suo cammino di risanamento grazie anche alla cartolarizzazione dei crediti deteriorati, la cui mole pesa come un macigno su tutto il sistema bancario italiano. Antonio Patuelli confida comunque che entro la fine dell’anno ci potrà essere un’importante diminuzione degli Npl in capo alle banche italiane, anche perché nei primi otto mesi del 2017 è stato registrato un calo del 25% delle sofferenze nette. Il Presidente dell’Abi auspica quindi che il 2017 possa essere “l’anno in cui il grande problema degli Npl si riduca per tutte le attività bancarie”. Tuttavia gli Npl potrebbero rappresentare un grosso problema per le banche per via dell’addendum della Bce. Patuelli è convinto che si possa evitare il peggio, anche grazie al fatto che la Federazioni bancaria europea ha scritto una lettera che esprime una posizione comune e perciò le banche italiane non sono da sole ad affrontare questa situazione.

Il Presidente dell’Abi ha anche detto che nell’addendum c’erano alcuni elementi poco chiari, che grazie agli approfondimenti in corso cominciano a diventare più intelligibili. Si è inoltre detto convinto che Daniele Nouy, responsabile della vigilanza unica della Bce quando ha parlato alla commissione Economica e Monetaria del Parlamento europeo abbia fatto affermazioni significative e costruttive. “Di conseguenza, mi pare che siamo ormai sul piano del confronto, della ragionevolezza e con una politica strategica della Bce tutta tesa allo sviluppo”.

