MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, sulla Fondazione il commento di M5S (oggi, 3 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa ultima seduta della settimana. Il commento di M5S sulla Fondazione. Ultime notizie live di oggi 3 novembre 2017

03 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

M5S SIENA SULLA FONDAZIONE MPS

Oggi Mps chiude la sua prima settimana completa del 2017 in Borsa. Recentemente Giuseppe Guzzetti ha segnalato come “a Siena la politica stia tentando ancora di mettere le mani sulla Fondazione Mps”, criticando il Sindaco della città toscana, Bruno Valentini, che ha chiesto la destituzione di Marcello Clarich, Presidente della Fondazione Mps. Su questa vicenda è intervenuto il Movimento 5 Stelle di Siena, secondo cui il Presidente dell’Acri si muove un po’ in ritardo. “Dove era Guzzetti quando questa impropria ingerenza politica, è stata messa in atto per anni da tutti i maggiori partiti, anche da quelli che, dopo aver avallato, o essere stati complici, di tutte le scelte scellerate alla base di questi disastri in cambio di qualche poltrona e qualche prebenda loro garantite dal PD e dal Sistema Siena, oggi vorrebbero fare le verginelle e i “salvatori della patria”?”, scrivono i pentastellati in una nota riportata da ilcittadinoonline.it.

Nella quale si legge anche che l’obiettivo del Movimento 5 Stelle, e dell’Associazione Pietraserena, è “un totale cambio di metodo e di persone, oltreché di assetto e di ‘governance’, per trasformare la Fondazione Mps da una non più accettabile e ormai anacronistica Fondazione bancaria, mal gestita e influenzata da famelici interessi politici nazionali, ad una Fondazione del territorio, guidata da persone Senesi oneste e competenti, che impegnino finalmente attenzione e risorse al rilancio dei troppi settori in crisi del nostro territorio”. Viene quindi annunciata una nuova mozione in Consiglio comunale su questo tema, dopo che recentemente n’era stata respinta una.

