MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, in Borsa chiude a -0,1% (oggi, 30 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa prova a recuperare terreno. L'iniziativa del Sindaco di Sinalunga. Ultime notizie live di oggi 30 novembre 2017

30 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

L’INIZIATIVA DEL SINDACO DI SINALUNGA

Il piano di risanamento di Mps, come noto, passa anche dalla chiusura di alcune filali. A rischio c’è anche quella di Sinalunga. Per questo il Sindaco Riccardo Agnoletti ha deciso di scrivere direttamente alla banca per esprimere la forte preoccupazione della comunità del paesino della provincia senese. “Augurandoci che la vostra politica aziendale non contempli tale opportunità. ricordiamo che il 3 ottobre del 2016 è stata sottoscritta una convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31 dicembre 2019 a seguito di una gara”, si legge nella lettera, riportata da sienafree.it. Agnoletti ha ricordato che “tra i criteri stabiliti per l’aggiudicazione c’era quello della distanza minima dalla sede comunale. Peraltro, e questo è l’aspetto più importante, Sinalunga capoluogo conta circa 2.500 abitanti e oltre 1.000 famiglie con una popolazione residente composta da oltre 600 ultrasessantacinquenni. Infine, occorre ricordare come nel territorio del capoluogo si trovano sia l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona, sia gli uffici dell’Azienda USL 7, diverse attività commerciali, aziende agricole ed agrituristiche”.

Il primo cittadino di Sinalunga ha quindi scritto che nel caso in cui dovesse effettivamente concretizzarsi la chiusura della filiale di Montepaschi, l’Amministrazione “esprime serie preoccupazioni dalle conseguenze che potrebbero derivare nei confronti del servizio tesoreria per il corretto e rapido svolgimento della propria attività, nei confronti della popolazione che si vedrebbe privata di un importante punto di riferimento, nei confronti degli operatori economici del territorio”.

© Riproduzione Riservata.