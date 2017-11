MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, sindacati preoccupati per il patrimonio artistico (oggi, 4 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, sindacati preoccupati per il futuro del patrimonio artistico della banca. Ultime notizie live di oggi 4 novembre 2017

04 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

SINDACATI PREOCCUPATI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO

Cgil, Cisl e Uil di Siena non sono certo contente del fatto che il patrimonio artistico di Monte dei Paschi non è al sicuro e potrebbe finire per essere venduto. “Sarebbe oltremodo grave scoprire, a cose fatte, che la Bce avesse imposto al Monte dei Paschi di alienare un patrimonio artistico di così altissimo valore non solo da un punto di vista meramente economico, ma anche strettamente culturale, affettivo e simbolico che potrebbe andare disperso nel mondo attraverso asta. Reputiamo pertanto quest'atto un'ennesima 'provocazione' per la città e ci dispiace non sentire le voci scandalizzate e indignate dei tanti che dovrebbero rappresentare queste istanze”, sono le parole contenute in una nota dei sindacati riportate dal sito di Rassegna sindacale.

Per Cgil, Cisl e Uil, in gioco non c’è solo la difesa della banca toscana in senso stretto, ma di “tutto ciò che ne rappresenta l'humus e che ha fatto, nei secoli, di questa azienda un unicum in cui tutta la comunità senese e regionale si riconosce”. L’interesse dei sindacati a questo punto è quello di riuscire a “sollecitare un dibattito privo di strumentalizzazioni, e competente, a tutela di un patrimonio non solo appunto di campanile ma del Paese intero, patrimonio costruito e preservato grazie all'impegno ed alla sensibilità di chi ci ha preceduto”. Dunque il richiamo è quello di cercare di evitare “anche questo scempio a scapito dell’Italia, che ultimamente ci sembra aver pagato un prezzo altissimo in termini di immagine e non solo, a vantaggio di altri soggetti che evidentemente intenderebbero speculare sui nostri 'gioielli' come del resto già avvenuto nel passato”.

© Riproduzione Riservata.