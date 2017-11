BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari comincia una nuova settimana (6 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi comincia una nuova settimana, con l'obiettivo di consolidare gli ultimi rialzi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

06 novembre 2017

Non sono molti i dati macroeconomici che saranno diffusi nella giornata di oggi. Alle 8:00 sono previsti gli ordini all’industria della Germania relativi al mese di settembre..Alle 10:00 ci sarà l'indice PMI dei servizi relativi al mese di ottobre per l'Europa. Alle 11:00 è previsto l'indice dei prezzi alla produzione al mese di settembre. Alle 15:00 comincerà una riunione dell'Eurogruppo. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,14% a 23.014 punti, raggiungendo un minimo di 22.948 punti e un massimo di 23.099 punti. La settimana è terminata nel complesso con un rialzo pari all'1,54%. I titoli del comparto del petrolio hanno mantenuto una buona performance, infatti Eni ha raggiunto il +0,56%, mentre Saipem ha avuto un rialzo dell’1,11%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a fine giornata al valore 142,30 punti base con una variazione in negativo dello 0,28% e un massimo di 144,80 e un minimo di 140,40. Il rendimento del Btp decennale ha raggiunto l'1,79%.

