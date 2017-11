MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, nuovo mistero sul caso David Rossi (oggi, 6 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, spunta un nuovo mistero nel caso della morte di David Rossi. ne ha parlato Repubblica. Ultime notizie live di oggi 6 novembre 2017

06 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

NUOVO MISTERO NEL CASO DAVID ROSSI

Le azioni di Monte dei Paschi iniziano oggi una nuova settimana in Borsa, sperando di riuscire a rimbalzare dopo gli ultimi cali. Prosegue poi l’offerta di scambio per i risparmiatori che hanno ricevuto azioni in cambio dei bond subordinati Upper Tier 2 scadenza 2018: potranno entrare in possesso di obbligazioni senior cedendo i loro titoli. Nel frattempo tiene banco quello che sta diventando un vero e proprio giallo, relativo alla morte di David Rossi, avvenuta 4 anni fa. Repubblica riporta infatti il racconto dell’avvocato della famiglia dell’ex responsabile comunicazione di Monte dei Paschi, Luca Goracci. Il legale, infatti, che a marzo 2016 è stato contattato da un uomo che diceva di essere un imprenditore del mantovano e di essere a conoscenza di un dettaglio importante su quanto avvenuto il giorno della morte di Rossi.

Quest’uomo, che dice di chiamarsi Antonio Muto, racconta che doveva incontrare David, che conosceva, proprio quel giorno, ma di essere arrivato in ritardo alla banca. “Il mio interlocutore dice di essere arrivato proprio lì e di aver visto il corpo di Rossi. Fa per avvicinarsi, ma succede l'imprevedibile: viene assalito alle spalle da tre o quattro persone. Dopo una breve lotta si divincola e scappa, mentre sente esplodere un colpo d'arma da fuoco”, racconta Goracci. L’uomo gli dice che doveva incontrare Rossi per via di certi conti correnti e finanziamenti per le sue attività. L’avvocato non ha più rivisto quell’uomo, ma esiste effettivamente un Antonio Muto nel mantovano, che lavora nel settore immobiliare e che è chiacchierato per presunti legami con la criminalità. Tuttavia, Goracci vedendo un giorno quest’uomo in tv si rende conto che non è lo stesso con cui ha parlato.

© Riproduzione Riservata.