BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende i dati europei (7 novembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macreconomici provenienti dall'Europa in particolare. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

07 novembre 2017

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI EUROPEI

Giornata molto scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi. Alle 8:00 la produzione industriale tedesca nel mese di settembre: le attese sono per una diminuzione dello 0,8%, in peggioramento rispetto al mese precedente. Alle 10:00 le vendite al dettaglio italiane per il mese di settembre. Si prospetta un incremento dello 0,2%, un dato in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione. Alla stessa ora è atteso un discorso del presidente della Bce, Mario Draghi. Alle 11:00 le vendite al dettaglio dell'area Euro per il mese di settembre. Gli analisti si attendono un incremento dello 0,6%, in netta controtendenza rispetto al dato negativo di Agosto. Ieri Piazza Affari ha fatto registrare un ribasso dello 0,05% a quota 23.002 punti. A trascinare l'indice al ribasso sono state ancora una volta le banche: Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,28% mentre Unicredit è scesa dello 0,55%. In ribasso anche Ubi Banca che ha perso lo 0,30%.

In grande spolvero, invece, gli energetici legati al petrolio: Eni è salita dello 0,83% mentre Saipem ha guadagnato più di un punto percentuale. In rialzo anche Tenaris dello 0,77%. Molto bene il settore del lusso con Yoox che ha messo a segno un rialzo del 3,18% in attesa di svelare i dati del terzo trimestre del 2017. Bene anche i titoli legati all'immobiliare che beneficiano dell'estensione dei Pir anche a queste società: Gabetti è stata la migliore con un progresso dell'11%, Aedes ha fatto segnare un rialzo del 9,77%. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 144 punti base. Ancora in calo, invece, il rendimento del Btp decennale, ora giunto all'1,77%.

