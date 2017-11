MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Sabatini sugli Npl (oggi, 7 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cerca il rialzo. Le parole di Giovanni Sabatini (Abi) sui crediti deteriorati. Ultime notizie live di oggi 7 novembre 2017

07 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI SABATINI (ABI) SUGLI NPL

Monte dei Paschi affronta una nuova giornata in Borsa, con la speranza di poter recuperare parte del terreno perso nelle ultime sedute. Intanto l’Antitrust ha stabilito di non avviare l’istruttoria sull’operazione con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze ha acquisito il controllo delle banca toscana. Per l’autorità garante della concorrenza “l’operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro, e pertanto non appare suscettibile di alterare le preesistenti dinamiche di mercato”. Nel frattempo Giovanni Sabatini, durante un’audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha spiegato che la ripresa economica e il miglioramento della situazione del sistema bancario a seguito degli interventi sulle situazioni di crisi fanno ritenere che ci sarà un miglioramento dello stock dei crediti deteriorati.

Per il Direttore generale dell’Abi, “elemento chiave, in positivo, è il forte miglioramento della qualità del credito che segue la ripresa della crescita dell'economia e che si esprime sia in termini di riduzione dello stock di Npl, sia di contrazione dei flussi di nuovi crediti deteriorati”. Certo resta sullo sfondo la preoccupazione per l’addendum sugli Npl messo a punto dalla Banca centrale europea. Secondo Sabatini, la scelta dell’Eurotower solleva “perplessità e forti preoccupazioni, dati i potenziali enormi riflessi per le banche e per le imprese e, dunque, in ultima analisi, per il nostro Paese”. Per questo ha auspicato che ci sia una convergenza delle istituzioni nazionali “per adoperarsi nelle sedi preposte affinché la proposta sia riformulata in modo adeguato e non penalizzante per l’Italia”.

