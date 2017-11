MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, convocata assemblea per elezione cda (oggi, 8 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, alla prova in Borsa dopo la diffusione dei dati relativi al terzo trimestre. Ultime notizie live di oggi 8 novembre 2017

08 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

ASSEMBLEA DEI SOCI IL 18 DICEMBRE

Oggi Monte dei Paschi di Siena affronta una nuova giornata in Borsa e sicuramente sarà interessante vedere quale sarà la reazione del titolo alla diffusione dei conti al 30 settembre, approvati ieri dal cda della banca toscana, dai quali emerge una perdita consolidata di tre miliardi di euro, contro gli 849 milioni di euro dello stesso periodo del 2016. In una nota Monte dei Paschi di Siena fa sapere che è comunque tornato un utile, pari a 242 milioni, determinato in particolare da alcune componenti straordinarie. I ricavi nei primi tre trimestri dell’anno si sono attestati a 3,223 miliardi, in calo del 5%, con una diminuzione delle commissioni nette (-13,5%). Il risultato operativo netto è stato quindi negativo per 3,572 miliardi. Dati senz’altro ancora figli di una situazione critica, che si spera possa essere superata dopo che la banca è stata “rimessa in sesto” con la ricapitalizzazione precauzionale. Non a caso la raccolta diretta è scesa a 103 miliardi (-1,6 miliardi in un anno).

L'esposizione netta in termini di crediti deteriorati è scesa di circa 5,2 miliardi di euro, a quota 15,1 miliardi. Dunque è aumentata la copertura (66,4%) dei crediti deteriorati. Il Cet1 Ratio si è attestato al 15,2%, in netta ripresa rispetto all’8,2% di fine 2016. Il cda ha deciso di convocare l’assemblea dei soci il 18 dicembre e nella parte straordinaria sarà chiamata a votare le modifiche allo statuto cui si è molto lavorati nelle ultime settimane, oltre che la riduzione del capitale per perdite. Si procederà quindi, nella parte ordinaria, alla nomina dei nuovi componenti del cda.

