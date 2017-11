ALITALIA/ I misteri tra acquirenti e conti (veri) della compagnia

La situazione di Alitalia sembra essere migliorata e si parla insistentemente di un acquirente. Resta però una coltre di misteri intorno ai numeri della compagnia. UGO ARRIGO

09 novembre 2017 Ugo Arrigo

Lapresse

ALITALIA. Da Trieste sull’Adriatico a Trapani sul Mediterraneo una ferrea cortina di ottimismo è scesa su Alitalia. Ma a differenza di quella efficacemente evocata da Winston Churchill nel famoso discorso di Fulton, Missouri, 5 maggio 1946, non si tratta di una cortina di ferro ma di nebbia, il cui compito è di occultare l’iceberg della compagnia in crisi affinché sia il governo che scaturirà dal prossimo voto a cozzarci dentro o a provare a scansarlo. E in ogni caso è fondamentale che la cortina di nebbia sottragga Alitalia alla vista dell’elettore, almeno sino alla prossima scadenza. Avendo tuttavia il medesimo parere di Churchill, secondo cui i problemi non si risolvono mettendoli sotto il tappeto, ci risulta molto difficile associarci all’ottimismo generalizzato. Pertanto il lettore del Sussidiario troverà qui, ancora una volta, un’analisi controcorrente.

Da dove partiamo? Direi dagli acquirenti di Alitalia. I quali, però, non ci sono. Easyjet vorrebbe dei pezzi di Alitalia, abbastanza piccoli, mentre Lufthansa dei pezzi un po’ meno piccoli ma non sufficientemente grandi da mantenere in volo un vettore abbastanza somigliante a quello che abbiamo sin qui conosciuto. Invece il fondo americano Cerberus vorrebbe, forse, comperarsi anche tutta Alitalia, ma per le regole europee non può prenderne più del 49% e ha dunque bisogno di un socio europeo che rilevi il restante 51%, ma che tuttavia non esiste.

Che nome possiamo dare a questa situazione? Io ho una proposta ed è quella di “impasse”. Nel maggio scorso il governo ha nominato i commissari straordinari di Alitalia e al crocevia tra la strada del risanamento e quella della cessione li ha instradati senza indugio e senza apparente valutazione dei vantaggi e svantaggi delle due soluzioni sulla via della vendita a ogni costo. Ora si scopre che questa via è in realtà un vicolo cieco e che in fondo a essa vi è un alto muro. È vero che si può scavalcare, ma solo lasciando al di qua più di metà dei dipendenti di Alitalia e buona parte dei creditori della vecchia gestione. Una soluzione improponibile, almeno alla vigilia del voto. Meglio lasciarla in eredità al nuovo governo, ma senza turbare l’elettore. Pertanto l’unico modo per mascherare il muro al fondo del vicolo cieco è quello di dipingerci sopra un magnifico scenario.

“Alitalia va meglio, si avvia a chiudere il semestre con un ebitda in sostanziale pareggio e, se arrivano offerte solide anche fuori dai termini di gara, nulla vieta di prenderle in esame. Questi i punti sostanziali emersi dall’incontro di giovedì 2 novembre tra i sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Anpav e Anpac) e i tre commissari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, che si sono visti per circa un’ora e mezza nella sede della compagnia aerea a Fiumicino. E sul fronte nuove offerte il fondo americano Cerberus conferma al Sole 24 Ore l’interesse per l’Alitalia. Una proposta, secondo il Financial Times, potrebbe arrivare a breve. A illustrare i contenuti dell’incontro sono stati gli esponenti sindacali, visibilmente soddisfatti prima di tutto per lo stato finanziario della società. In cassa, hanno spiegato, ci sono 850 milioni, quindi è quasi completamente intatto l’ammontare totale del prestito ricevuto, pari a 900 milioni. Non solo: i costi sono stati tagliati, su base annualizzata, di 140 milioni, 36 dirigenti su 65 sono usciti, il fatturato sarà in lieve crescita e così il secondo semestre si concluderà con un ebitda in sostanziale pareggio. Insomma, ha riconosciuto Nino Cortorillo (Filt Cgil) «gestiscono l’impresa in modo manageriale». I sindacati hanno parlato all’unisono di un clima positivo e così si è espresso anche il commissario Paleari: «È stato un incontro positivo, ci ha fatto piacere vederli. C’è un interesse comune perché l’azienda vada meglio».”

Questo è il fondale dipinto sul muro in fondo all’impasse, efficacemente descritto, ma senza dire che si tratta di un fondale, dal Corriere della Sera del 3 novembre così come da moltissime altre testate. La speranza è che le piogge invernali non lo cancellino prima delle prossime elezioni politiche. La sintesi in sostanza è questa: l’acquirente è certo, si chiama Godot (chiedere il suo indirizzo a Samuel Beckett) e lo stiamo aspettando; oggi non è venuto, ma domani o dopodomani, dopo le elezioni, sicuramente verrà. Intanto l’azienda è sulla via del risanamento, i conti si stanno riequilibrando, i ricavi sono in aumento, i costi in discesa, i sindacati sono soddisfattissimi di avere in cassa integrazione solo 1.600 lavoratori su neppure 10 mila totali, i giornali plaudono all’unisono a questi brillanti risultati e anche il contribuente non deve preoccuparsi troppo in quanto, anche se ha prestato ben 900 milioni di euro, essi non sono assolutamente necessari e non sono stati quasi per nulla utilizzati. Neanche Candido di Voltaire avrebbe potuto dare una descrizione più ottimista. Il problema è che essa non può essere vera o, almeno, non lo può essere nella sua interezza.

Partiamo dalla prima discrepanza: già i 600 milioni di prestito iniziale erano piuttosto larghi per le esigenze di una gestione commissariale che avrebbe dovuto portare entro pochi mesi alla cessione dell’azienda. In Germania il prestito governativo ad Air Berlin, che perdeva più di Alitalia, è stato di soli 150 milioni, la crisi del vettore si è aperta molto più tardi rispetto ad Alitalia, il 15 agosto, e la vendita verso Lufthansa si è realizzata il 12 ottobre, neppure due mesi dopo. Il successivo aumento del prestito Alitalia a 900 milioni è inconcepibile, a maggior ragione se quello iniziale non è stato quasi per nulla utilizzato. Delle due l’una: o davvero i conti di Alitalia stanno migliorando come ci viene raccontato, ma allora il prestito doveva essere ridotto a 300 milioni, non aumentato a 900; in alternativa non è vero che i conti luccicano così come ci si vuole far credere. Vi è in realtà anche una terza ipotesi in ballo, ma anch’essa non troppo piacevole: che si intenda protrarre la gestione commissariale per molti anni, il che giustificherebbe appieno l’entità del prestito monstre che è stato fatto.

In effetti si tratta di una cifra strepitosa: con la stessa spesa il governo italiano avrebbe potuto comprare, ai prezzi di borsa più recenti, il 100% di Norwegian, vettore low cost attivo anche sul lungo raggio verso il Nordamerica, oppure quasi il 20% di Easyjet o di Air France-Klm, divenendone il primo azionista, parecchi punti percentuali sopra lo Stato francese. Per dimostrare l’assurdità della cifra basta fare il confronto con quanto speso dai precedenti azionisti privati per assumerne il controllo: nel 2008 i capitani coraggiosi comprarono un’Alitalia valutata 1.052 milioni di euro, ma ora è molto più piccola, versando solo 427 milioni per cassa; nel 2014 Etihad ha acquistato il 49% di una nuovissima Alitalia valutata 790 milioni versando solo 387,5 milioni cash come aumento di capitale (più altri 172,5 per l’acquisto di asset da Alitalia). In occasione delle due precedenti cessioni l’azienda è stata valutata in media 920 milioni e chi ne ha acquisito il controllo ha speso in media 410 milioni. Stupisce pertanto che il governo abbia messo sul piatto con le due differenti decisioni ben 900 milioni di euro senza neppure esigere una precisa ristrutturazione e rilancio dell’azienda. In sostanza il governo ha indirizzato i commissari sulla strada di una rapida cessione, ma ha messo a disposizione una somma più che sufficiente per ristrutturare l’azienda senza tuttavia chiedere di farlo.

Riguardo ai dati di conto economico bisogna dire che avremmo ovviamente piacere di commentare un documento ufficiale della gestione commissariale con precisi dati economico-finanziari e industriali dei primi mesi della nuova gestione anziché semplici indiscrezioni sindacal-giornalistiche. È verosimile che i ricavi si siano accresciuti in questi mesi, come riportato dai media? Rispetto al periodo gennaio-aprile a gestione Etihad è ovvio per semplici ragioni di stagionalità. Immagino pertanto che il confronto sia stato svolto, in maniera corretta, coi mesi corrispondenti dell’anno precedente. In questo caso bisogna tuttavia dire che risulta da fonti estere (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt) che i commissari di Alitalia abbiano tagliato il numero dei voli realizzati di alcuni punti percentuali nei mesi della loro gestione, dal -4,1% in giugno al -5,8% in settembre. Con tale riduzioni dei voli è assai poco probabile che abbiano potuto conservare lo stesso livello dei passeggeri trasportati nello scorso anno e lo stesso ammontare dei ricavi da traffico. Inoltre, riguardo ai prezzi medi unitari di mercato, lo stesso istituto tedesco rileva un proseguimento nella caduta di quelli praticati sul mercato tedesco dai vettori low cost, come evidenziato dal grafico sottostante. Ma se i vettori low cost hanno potuto ridurre in maniera significativa i prezzi sul mercato tedesco è evidente che hanno potuto farlo, trattandosi degli stessi vettori, anche sul mercato italiano, ove sono i principali concorrenti di Alitalia. Poco probabile dunque che in tale contesto Alitalia abbia potuto aumentare i ricavi per passeggero.

Ovviamente è ragionevole attendersi che gran parte del risanamento debba essere fatta, soprattutto nel breve periodo, dal lato dei costi anziché da quello dei ricavi. Tuttavia su questo fronte non si è saputo più nulla dopo la rinegoziazione degli assurdi contratti di hedging sul carburante e non si ha notizia che siano stati rinegoziati altri importanti contratti di fornitura quali il leasing degli aeromobili e le manutenzioni, considerati fuori mercato da autorevoli analisti.

Mi sembra che molte cose manchino rispetto a un’ottimale gestione della crisi di Alitalia e che quella che manchi di più sia la trasparenza e la completezza dell’informazione. Non stupiamoci dunque quando, trascorse le elezioni, la nebbia mediatica si diraderà e i giornali italiani cadranno dal pero, scoprendo improvvisamente che la crisi di Alitalia è di nuovo grave.

© Riproduzione Riservata.