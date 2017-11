MONTE DEI PASCHI/ Mps sigla accordo con Confesercenti Abruzzo (oggi, 9 novembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps affronta una nuova giornata in Borsa. La banca toscana ha firmato un accordo con Confesercenti Abruzzo. Ultime notizie live di oggi 9 novembre 2017

09 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

ACCORDO CON CONFESERCENTI ABRUZZO

Confesercenti Abruzzo e Monte dei Paschi hanno siglato la scorsa settimana un’intesa che prevede lo stanziamento di un plafond di dieci milioni di euro dedicato alle micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione e nella ricettività turistica abruzzese, con delle condizioni particolarmente vantaggiose rispetto al mercato. L’accordo sarà firmato dal presidente di Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi, e dal direttore territoriale di Banca Monte dei Paschi di Siena Bernardino Lamberti. Quest’ultimo ha evidenziato come il settore turistico abbia “un peso rilevante per l’economia della nostra Regione e può rappresentare il volano della ripresa se sostenuto e finanziato con strumenti adeguati. Proprio per questo motivo, con Confesercenti Abruzzo abbiamo creato un plafond e una serie di misure ad hoc che favoriscono gli investimenti e affiancano gli imprenditori nel loro lavoro quotidiano. Come Banca del territorio siamo molto soddisfatti perché l’accordo riconferma la nostra vicinanza alle aziende e alle famiglie che credono in questo settore e che concorrono allo sviluppo di un’attività strategica per l’Abruzzo”.

Erasmi ha confermato l’importanza del turismo e la sfida è “quella di sostenere questi imprenditori coraggiosi, affiancarli con scelte innovative, dando loro strumenti operativi e finanziari per adeguare le strutture ad una domanda profondamente cambiata. Questo accordo con una delle banche leader italiane è uno strumento per fare il definitivo salto di qualità”.

