BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari comincia un nuovo mese (1 dicembre 2017)

01 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Giornata macroeconomica con diversi dati in arrivo quella di oggi. Si inizia alle 9:15 con l'indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero spagnolo nel mese di novembre: gli analisti si attendono un dato pari a 56,5 punti, in aumento di un punto rispetto alla rilevazione precedente. Alle 9:45 l’Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero italiano sempre riferito al mese di novembre: il consensus è fissato a 58,5 punti, in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Alle 9:45 l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco nel mese di novembre: le attese sono per un dato invariato rispetto al precedente a 62,5 punti. Alle 10:00 toccherà al Pil italiano per il terzo trimestre dell'anno: le attese sono per un'espansione dello 0,5% che significherebbe una crescita annuale dell'1,8%. Alla stessa ora l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, con un dato visto stabile a 60 punti. Alle 10:30 l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero inglese per il mese di novembre. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l'indice Ism dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero americano del mese di novembre: le attese sono per un dato pari a 58,4 punti, in calo rispetto alla precedente rilevazione di 0,3 punti.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,19% a quota 22.368 punti. La seduta era iniziata con un lieve ribasso per poi portare l'indice a guadagnare un punto percentuale. Nel pomeriggio, tuttavia, come nella seduta precedente sono scattate le vendite che hanno portato a una chiusura solo frazionalmente positiva. Ottima sessione per la maggior parte dei titoli bancari: Creval è stata la migliore con un rialzo del 4,01%, seguita da Banco Bpm che è salito del 2,27%. Molto bene anche Ubi Banca che ha guadagnato il 2,64%. In rosso, invece, Unicredit che ha lasciato sul terreno lo 0,82%. In calo per l'ennesima seduta anche Ferrari che ha lasciato sul terreno l’1,78%. Molto male Saipem che ha perso oltre tre punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto segnare un'importante riduzione, posizionandosi così a 137,6 punti base. In calo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,74%.

