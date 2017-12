MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Nouy sugli Npl (oggi, 1 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa riparte da quota 4,1 euro. Le parole di Daniele Nouy sugli Npl. Ultime notizie live di oggi 1 dicembre 2017

01 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI NOUY SUGLI NPL

Monte dei Paschi si prepara a entrare nel vivo del piano di smaltimento dei crediti deteriorati e Daniele Nouy ieri è tornata a parlare degli Npl, evidenziando che sono stati fatti dei passi avanti per risolvere questo problema, che riguarda tutta l’economia, e non solo le banche. La responsabile della vigilanza della Bce ha tuttavia sottolineato che la diminuzione degli Npl nell’Eurozona c’è stata, a livello medio, ma ci sono “parti del settore bancario nelle quali i prestiti in sofferenza sono ancora troppo alti”. Ha fatto quindi nuovamente accenno all’addendum messo a punto sugli Npl, che tante polemiche ha suscitato. Ha spiegato che “la bozza di addendum chiarisce le nostre aspettative di vigilanza in merito alla concessione di prestiti che diventeranno non performanti in futuro. Quindi, non stiamo parlando degli Npl esistenti”.

Un chiarimento importante, cui si aggiunge il fatto che Nouy ha specificato che la vigilanza discuterà “dell'approvvigionamento dei prestiti in sofferenza con ciascuna banca interessata e terremo debitamente in considerazione i chiarimenti e le circostanze specifiche degli istituti”. In caso le azioni delle banche non vengano tenuti sufficienti per coprire i rischi di credito, “potremmo prendere in considerazione misure prudenziali di vigilanza”. Nouy ha fatto anche un esplicito riferimento all’Italia, spiegando di aver letto che c’è stata un crescita del credito nel terzo trimestre dell’anno del nostro Paese, “quindi non c'e' alcun rischio da questo punto di vista legato all’addendum”. Infine, ha spiegato che ci vorrà qualche mese in più per completare le nuove regole sugli Npl.

