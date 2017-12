BITCOIN/ Ultime notizie Borsa, future sulla cripto-moneta: scambi sopra i 18mila dollari, sito già in tilt

Bitcoin, ultime notizie in Borsa di oggi 11 dicembre 2017: via ai futures sulla cripta-valuta. Scambi già sopra i 18mila dollari, sito Cboe già in tilt, tutte le quotazioni e scommesse

11 dicembre 2017 Niccolò Magnani

È scattata la bitcoin-mania, o almeno prosegue la tendenza sempre più crescente nei mercati mondiali della misteriosa cripto valuta che dalla mezzanotte di oggi è sottoposto ai primi future (con la sigla XBT) al Chicago Board Options Exchange. Da oggi, in sostanza, gli investitori di ogni parte del mondo possono scommettere sull’andamento del bitcoin acquistandola già da oggi ad un prezzo chiaro e certo per poi entrarne in possesso ad una data stabilita. Il meccanismo dei future è tutto qui, anche semplice in teoria: sapere però se la moneta virtuale farà un salto verso il successo è ancora oggi un mistero. «Contratti futures nelle prime ore di scambio sono stati poco meno di 2.500, quasi totalmente sulla scadenza del 17 gennaio», spiega il Sole 24 ore. Gli scommettitori ci credono e nel giro di poche ore si è già superata quota 18mila dollari per gli scambi: resta però il dubbio per molti che i bitcoin siano la prossima bolla pronta ad esplodere appena si diffonderà per bene.

SITO GIÀ IN TILT

«Il contratto a gennaio ha aperto a 15.000 dollari balzando a 16.6000 nei primi cinque minuti di scambio, dando il via a un'altalena di quotazioni che poi ha chiuso in deciso rialzo», avverte ancora il quotidiano economico, con le quotazioni e gli scambi che si stanno preparando anche alla seconda “ondata” di derivati prevista, sempre negli States, per il prossimo 18 dicembre. Intanto però, l’alta volatilità del bitcoin ha portato il Chicago Board Options Exchange (Cboe) a bloccare le contrattazioni per eccesso di rialzo. Un portavoce del Cboe ha dovuto precisare a mezzo stampa, «a causa dell'elevato traffico i visitatori del sito potrebbero registrare una maggiore lentezza e l'indisponibilità del sito, ma tutti i sistemi operativi stanno funzionando regolarmente». Chi non ci crede per nulla e chi invece è pronto a scommettere che il bitcoin diventerà il vero riferimento del mercato prossimo, non così lontano: «Visti i volumi sul future, crediamo che ci sia una buona domanda che sta muovendo al rialzo anche il prezzo della valuta digital. Sta aumentando la fiducia nello strumento e per questo i prezzi stanno salendo», spiega a Bloomberg Naeem Aslam, il capo analista di TF Global Markets a Londra.

