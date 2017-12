MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Adusbef cercherà la verità (oggi, 11 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps comincia una nuova settimana in Borsa. Elio Lannutti commenta la sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Ultime notizie live di oggi 11 dicembre 2017

11 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

ADUSBEF CERCHERÀ LA VERITÀ

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha assolto l’ex Presidente di Mps Giuseppe Mussari, l’ex Direttore generale Antonio Vigni e l’ex responsabile della finanza Gianluca Baldassarri dall’accusa di ostacolo alla vigilanza per la ristrutturazione del derivato Alexandria continua a far discutere. Per Elio Lannutti, la decisione della Corte evidenzia il fatto che le autorità di vigilanza “erano in grado di conoscere i rischi nascosti nei contratti”. Per il Presidente dell’Adusbef, in ogni caso “ci sono troppe cose che non quadrano nel crac della più antica banca”. Parole che non si riferiscono solo all’autorizzazione concessa all’acquisto di AntonVeneta con il ricorso a un aumento di capitale e “senza la due diligence (doverosa verifica degli attivi, dei passivi e dei debiti) per una banca con i conti non proprio in ordine”.

Qualcosa non torna, secondo Lannutti, anche “nel ritrovamento, forse ad orologeria, nella famosa cassaforte dall’ex A.D. Fabrizio Viola insediatosi nel gennaio 2013 nell’ufficio dell’ex direttore generale Antonio Vigni, ma scoperta soltanto nell’autunno 2013, del famoso accordo con la banca giapponese del “mandate agreement”, il contratto per la ristrutturazione del derivato Alexandria stipulato con Banca Nomura, che ha finito di affossare definitivamente Mps, mettendo a rischio i risparmi investiti, molti posti di lavoro, disseminando una lunga scia di sangue di 8 morti, oltre David Rossi ‘ufficialmente suicidato’”. Per questo, promette Lannutti, Adusbef continuerà a cercare la verità, “con l’auspicio che i veri responsabili di uno dei più gravi disastri bancari degli ultimi decenni, possano essere individuati e perseguiti”.

