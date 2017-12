BITCOIN/ Il fallimento della criptovaluta dei record

Il Bitcoin sfonda record su record. Eppure, spiega GIOVANNI PASSALI, come moneta ha già fallito, perché la sua distribuzione è assolutamente iniqua

12 dicembre 2017 Giovanni Passali

“Caspita, sono ricco!”, ho pensato, mentre guardavo queste statistiche. In effetti, il mio conticino in Bitcoin rientra nella fascia 0,1-0,01 Bitcoin, nella quale rientra circa il 15% dei portafogli in Bitcoin. Ma il dato più interessante, che non sorprenderà i miei più fedeli lettori, è la distribuzione della ricchezza dei Bitcoin. Infatti, nella fascia di saldo compresa tra 0 e 0,001 (un milliBitcoin) si trovano il 55% dei wallet (portafogli). Tanto per capire di cosa stiamo parlando, con il Bitcoin intorno ai 15 mila dollari, stiamo parlando dei conti compresi tra zero e 15 dollari. Quindi il 55% di chi ha un conto in Bitcoin possiede meno di 15 dollari. Invece quelli che hanno un saldo tra 0,001 e 0,01 Bitcoin sono il 19% del totale.

E gli altri? Senza entrare nel dettaglio, basti osservare che meno del 3% possiede più di un Bitcoin (circa 15 mila dollari) e questo 3% possiede oltre il 95% dei Bitcoin. In altre parole, siamo di fronte all’ennesimo caso di distribuzione iniqua della ricchezza, la stessa distribuzione iniqua che troviamo nei sistemi monetari ufficiali, quelli con dollaro ed euro (per citare i più famosi), quelli dove i primi otto più ricchi del mondo posseggono la stessa ricchezza (426 miliardi di dollari) della metà più povera della popolazione mondiale, cioè 3,6 miliardi di persone.

Lo stesso vale in Italia, dove la ricchezza dell’1% più ricco supera di trenta volte la ricchezza del 30% più povero. E lo stesso vale anche per le altre criptovalute: non dimentichiamoci che non c’è solo il Bitcoin, ma ci sono altre centinaia di criptovalute, alcune di queste con un valore significativo. E anche per queste abbiamo sempre valori simili di iniqua distribuzione.

Ma perché questa iniqua distribuzione presente nella finanza e nell’economia si ripete anche nel settore delle criptovalute? Il motivo fondamentale è perché anche nel caso delle criptovalute è dominante quello che abbiamo già chiamato “elemento frattale” che porta a una distribuzione detta Legge di Potenza, che favorisce gli eccessi, cioè grandi ricchezze in mano a pochi e un grande numero di poveri e poverissimi.

Provo a chiarire il concetto con un esempio. Proviamo a immaginare una situazione in cui si ottiene una certa criptovaluta solo grazie a un’elaborazione software fatta con processori molto potenti (quella attività oggi detta “mining”). Per semplificare immaginiamo che vi sia un solo modello di processore e che questo costi mille euro. Tutti possono comprare questi processori, ma ovviamente chi è più ricco ne comprerà molti di più. E se questa attività continua con profitto per tutti, il profitto però non sarà uguale, perché i più ricchi si arricchiranno sempre di più e sempre più rapidamente. In particolare, se uno ha mille euro potrà comprare un processore; se ha mille e cento euro, potrà comprare sempre un solo processore, mentre se ha 900 euro non potrà comprare alcun processore (questo è l’elemento frattale, cioè un elemento che è come un gradino e non segue una distribuzione normale). E questo è quello che sta accadendo ai Bitcoin e alle altre criptovalute: chi è già ricco compra più processori (o compra più Bitcoin) e diventa ancora più ricco, rispetto a chi ne può comprare di meno.

Non c’è dubbio che il Bitcoin poggi su una tecnologia innovativa e dalle grandi potenzialità. Ma il Bitcoin come moneta, cioè strumento capace di distribuire la ricchezza, è già un fallimento (come lo sono dollaro ed euro). E quanto più crescerà di valore, tanto più sarà uno strumento in mano alla speculazione e incapace di fungere da moneta. Altro che ricchezza per tutti!

