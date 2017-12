BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende lo Zew (12 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende pochi dati importanti, tra cui l'indice Zew per l'economia tedesca. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

12 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DELLO ZEW

Giornata con pochi dati macroeconomici significativi quella di oggi. Alle 10:30 l'indice dei prezzi al consumo di novembre in Inghilterra. Le attese sono per una crescita dello 0,2%, un dato in lieve miglioramento rispetto al mese precedente. Alle 11:00 il dato più importante della giornata: la rilevazione Zew del sentimento sull'economica tedesca per il mese di dicembre. Gli analisti si attendono un dato pari a 18 punti, in discesa rispetto alla precedente rilevazione. Sempre alla stessa ora anche il sentimento di fiducia dello Zew per quanto concerne l'Eurozona: è atteso un dato pari a 30,2 punti, anche questo in lieve calo rispetto al mese precedente. Alle 14:30 l'indice dei prezzi alla produzione per il mese di novembre negli Stati Uniti: le attese sono per una conferma della crescita dello 0,4%, come nel mese precedente. Alle 19:00, infine, un'asta di buoni del Tesoro americano con scadenza a trent'anni: le attese sono per un rendimento del 2,8%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,35% a quota 22.694 punti. Non bene il settore bancario: Daniele Nouy ha dichiarato che l'addendum della Bce sugli Npl avrà bisogno di qualche mese in più per entrare in vigore, ma i piani non sono stati abbandonati. In questo contesto Intesa Sanpaolo è stata quella che ha limitato maggiormente i danni, nonostante in mattinata guadagnasse più di un punto percentuale: il titolo alla fine ha chiuso con un ribasso dello 0,14%. Molto male, invece, Unicredit che ha fatto registrare un ribasso di oltre due punti percentuali. In rosso anche Banco Bpm che si appresta a cedere più di 2 miliardi di Npl: il titolo ha lasciato sul terreno l'1,68%. Male anche Enel che ha perso l'1,25%. Bene, invece, il comparto petrolifero: Eni ha guadagnato mezzo punto percentuale mentre Saipem è salita addirittura del 2,51%. Bene anche Fca che ha fatto segnare un +2,01%. Lo spread fra Btp e Bund si attesta a quota 136 punti base, con il rendimento del Btp decennale all'1,65%.

