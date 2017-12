MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, vicina la cartolarizzazione degli Npl (oggi, 12 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte da 3,86 euro ad azione. Vicina la cartolarizzazione degli Npl. Ultime notizie live di oggi 12 dicembre 2017

12 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

VICINA LA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI NPL

Una delle condizioni che hanno permesso di avere il via libero europeo al piano di ristrutturazione di Monte dei Paschi di Siena è stata quella della cessione dei crediti in sofferenza, attraverso un’operazione di cartolarizzazione. Secondo quanto scrive Mf-Dow Jones, venerdì dovrebbe chiudersi la cartolarizzazione di 26 miliardi Npl, la più grande per importo a livello europeo. Per realizzarla stanno lavorando Atlante 2 e Credito Fondiario. Dunque in settimana dovrebbe esserci il trasferimento del portafoglio di Npl allo special purpose vehicle su cui incardinare la vera e propria cartolarizzazione, con l’emissione degli Abs. La cessione dovrebbe consentire a Monte dei Paschi di Siena di realizzare il 21% del valore nominale degli Npl. Il perfezionamento dell’operazione dovrebbe quindi avvenire alla vigilia dell’assemblea dei soci di lunedì 18. Dove si dovrebbe procedere alla votazione sulla modifica dello statuto, oltre che nominare i componenti del consiglio di amministrazione.

Sembra scontata la riconferma di Alessandro Falciai e di Marco Morelli come Presidente e Amministratore delegato. Tuttavia Lettera43 scrive che Morelli starebbe pensando di lasciare l’incarico per trovare un altro posto. “Per lui l’ideale sarebbe sedersi sulla poltrona attualmente occupata da Fabio Gallia. E siccome l’amministratore delegato di Cdp è già con le valigie in mano e non gli dispiacerebbe tornare a guidare una banca retail dopo averlo fatto in Bnl, ecco che potrebbe profilarsi un clamoroso scambio di cariche: Morelli in Cdp e Gallia in Monte dei Paschi di Siena”, si legge. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così.

