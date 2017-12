VERSO LE ELEZIONI/ Dalla flat tax alle pensioni, le promesse impossibili di Berlusconi

Si avvicinano le elezioni e Silvio Berlusconi ha già fatto promesse su quello che farà in caso di vittoria. Cose impossibili da realizzare, spiega SERGIO LUCIANO

12 dicembre 2017 Sergio Luciano

Silvio Berlusconi (Lapresse)

O lettore che ti accingi a leggere questo articolo, prima di proseguire rivolgi a te stesso una domanda: se anche tu pensi - come pensarono nel febbraio del 2011 ben 315 deputati della Repubblica, che Silvio Berlusconi abbia telefonato dalla sua residenza di Arcore alla Questura di Milano per chiedere notizie di Karima el Mahroug - in arte "Ruby rubacuori" - in quanto la riteneva nipote del presidente egiziano Hosni Mubarak, non andare oltre. Nelle prossime righe si cercherà di valutare se le promesse elettorali che oggi Silvio Berlusconi fa ai suoi elettori, attuali e prospettici, siano attendibili o fasulle: materia trascurabile rispetto all'enormità di quell'ipotesi, che cioè davvero il Cavaliere ipotizzasse la parentela tra la ragazza magrebina e il presidente egiziano. Se invece pensi che Ruby era semplicemente una delle decine e decine di ragazze circolate per Arcore in quegli anni eleganti, e che il Cavaliere volesse da un lato proteggerla e dall'altro prevenire che desse qualche scandalo, allora prosegui: non ti scandalizzerai oggi all'ipotesi che almeno in parte le promesse politiche attuali possano essere mendaci.

Però, attenzione, sia chiaro: ascoltare Berlusconi che oggi strapromette mari e monti a chi lo voterà, rispetto alle altre bugie che propalano Matteo Renzi o Beppe Grillo, è come ascoltare Charles Aznavour e poi Cesare Cremonini: da una parte l'artista assoluto, il genio della musica senza tempo; dall'altra, un giovanotto volenteroso che forse, studiando tanto ma tanto, potrà fare qualche passetto in avanti. L'impressione è dunque che tutti i leader politici, in vista delle elezioni di primavera, mentano a manetta: convinti come sono, fondatamente, che il "gap cognitivo" - così i sociologi chiamano l'ignoranza del cittadino medio in materia di politica ed economia - tra loro e chi li voterà sia tale che possono propinargli qualsiasi palla senza la benché minima eventualità di essere sgamati.

Nel merito, Berlusconi promette: nessuna tassa sulla prima casa (e questa è una promessa che all'epoca fece e mantenne e che Matteo Renzi, il figlio politico che non ha avuto, ha ripristinato); nessuna imposta di successione (e difatti già ne elevò la franchigia a un milione di euro, tra le proteste dell'Ulivo il cui leader, Prodi, uscito dal governo si avvalse poi per la sua famiglia della deprecata norma berlusconiana); e nessuna tassa sulla prima automobile, il che inizia a convincere meno.

Convince pochissimo inoltre la promessa di "meno Stato" (no all'oppressione fiscale, no all'oppressione burocratica, no all'oppressione giudiziaria), e pochissimo la flax tax uguale per tutti - sul punto, torneremo - ancor meno l'istituzione di una seconda moneta nazionale, l'abolizione del bail-in per le banche, e delle politiche di austerità che hanno affossato - non soltanto secondo Berlusconi! - l'Italia e sono frutto miope delle burocrazie europee. Ma non basta: obbligo di riepilogo impone di ricordare altre promesse come la pensione delle casalinghe a un minimo di 1000 euro non tassabili per 13 mensilità, aumento per tutti sempre a 1000 euro delle pensioni minime, eccetera. E dice Berlusconi: "Noi lo possiamo promettere in modo assolutamente credibile perché lo abbiamo già fatto quando eravamo al Governo".

E qui, direbbe Totò, casca l'asino: perché alcune cose, l'abbiamo detto, Berlusconi le disse e le fece, chapeau. Ma il grosso no. Non snellì la burocrazia, non risanò la giustizia, non tagliò le tasse nel loro insieme, non risolse il nodo-pensioni. E nel dramma dell'apogeo della crisi del 2011, lo spread - sotto il suo governo - schizzò a pericolosissimi massimi storici. Ma guardiamo avanti: che chanches hanno di essere realizzate, da un eventuale governo di centrodestra, le promesse salienti tra quelle fatte?

Tendenzialmente, z-e-r-o possibilità. La flat-tax, ad esempio: certo che sarebbe rivoluzionaria. E forse funzionerebbe: come ha funzionato in tutti i paesi dell'Est europea dov'è stata applicata. Inoltre sburocratizzerebbe: il fisco italiano alimenta un'enorme macchina burocratico-accertativa che costa molto più di quanto rende e che non sarebbe più necessario mantenere (già: e poi cosa gli faremmo fare? Ma questo è un altro paio di maniche). E ancora: la moneta complementare nazionale, l'abolizione del bail-in e lo stop alla politica dell'austerity sono altrettanto attraenti, come innovazioni. Ma tutte queste materie - dalla flat-tax alla moneta complementare al bail-in all'austerity - sono altrettante scelte ormai subappaltate dagli Stati nazionali all'Ecofin, dalle capitali dei singoli Paesi alla capitale unica dell'euro, Bruxelles o meglio Francoforte dove, per interposta Bce (e con buona pace di Mario Draghi) comandano i tedeschi, che non si sognano nemmeno di autorizzarci a fare un ventesimo delle rodomontate promesse da Berlusconi, ma anche da Grillo e da Renzi. Abbiamo ceduto sovranità, dobbiamo farci bastare quella poca che ci resta.

In tal senso, il rischio che una Nazione si assume adottando la flat-tax e scommettendo sul fatto che aliquote più basse invoglino i contribuenti a non evadere, è un rischio troppo alto per l'Europa. Chiunque promette il contrario, o mente sapendo di mentire o - peggio - non sa quel che dice. Ci impedirebbero di introdurla.

Infine: sia Berlusconi che Renzi e Grillo non hanno oggi alle spalle uno o più consiglieri economici degni di questo nome. Berlusconi non ha più Tremonti, Renzi non ha più la schiera di economisti organici che hanno più o meno tutti preso le mosse dalla squadra di Ciampi al Tesoro, Grillo non ha mai avuto nessuno. Quindi se vincerà il centrodestra avremo la flat-tax; e Ruby, del resto, agli occhi di Berlusconi, e di 315 parlamentari, poteva effettivamente essere la nipote di Mubarak.

© Riproduzione Riservata.