BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende le decisioni della Fed (13 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende le decisioni della Federal Reserve sulla politica monetaria Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

13 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE DECISIONI DELLA FED

Oggi sono attesi diversi dati macroeconomici importanti, come i prezzi al consumo tedeschi del mese di novembre, la produzione industriale nel mese di ottobre in Italia, il tasso di disoccupazione del mese di ottobre e la richiesta dei sussidi di disoccupazione nel mese di novembre nel Regno Unito. Per quanto riguarda l'area euro è atteso il dato sulla produzione industriale del mese di ottobre, oltreoceano invece sono attesi prezzi al consumo del mese di novembre e le scorte di petrolio. In serata ci sarà invece la comunicazione sulle decisioni monetarie della Fed. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,16% a 22.727 punti. Sotto le luci dei riflettori Unicredit che dopo essere stata tutto il giorno in territorio positivo, ha chiuso a 17,41 con un -1,02% nel giorno in cui la banca italiana presenta a Londra il proprio piano industriale, confermando gli obiettivi sui ricavi saliti a 20,6 miliardi dai 20,4 del 2015, sull'utile netto che dal miliardo e mezzo del 2015 passa a 4,7, sui costi che scendono da 12,2 miliardi a 10,6 e migliorando i target dei crediti deteriorati attesi a 40,3 miliardi dai 77,8 del 2015, il tasso di incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti che scenderà dal 16% al 7,8% e gli stessi crediti deteriorati che saranno pari a 17,7 miliardi dai 38,3 del 2015. Gli obiettivi fissati hanno portato il gruppo ad aumentare il dividendo per l'anno 2019 incrementandolo dal 20% al 30%. Sempre a proposito del comparto bancario ha chiuso male Ubi Banca, come pure Bper e Banco Bpm, a 3,94 euro con un pesante passivo del 3%.

Bene invece tutto il comparto dell'Oil&Gas, con i rialzi di Tenaris (+3% a 13,41 euro), Saipem (+1,31% a 3,492 euro) ed Eni (+1,22% a 14,14 euro) che beneficiano del rialzo del prezzo del petrolio che, sui massimi della giornata odierna, ha toccato quota 65 dollari al barile.

Nel lusso chiude male Salvatore Ferragamo con un -2,84% a 22,61 euro a causa del giudizio negativo di Hsbc, motivato da stime di crescita inferiori alle attese, che ha tagliato il target price da 29 a 24 euro e una raccomandazione da buy a hold. Per quanto riguarda il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi decennali, lo spread ha chiuso in rialzo a 139 dai 134 dell'apertura, con un rendimento del decennale dell'1,7%.

