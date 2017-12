MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, i dati sugli Npl in Europa (oggi, 13 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa cerca il rialzo dopo un'altra chiusura negativa. I dati sugli Npl in Europa. Ultime notizie live di oggi 13 dicembre 2017

13 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

I DATI SUGLI NPL IN EUROPA

Il Centro studi della First-Cisl ha elaborato per formiche.net uno studio che mostra l’incidenza dei crediti deteriorati sul patrimonio dei principali gruppi bancari europei (prendendo i bilanci a giugno 2017). Quelli italiani hanno un rapporto sempre superiore al 100% e che arriva al 691,5% di Monte dei Paschi. Altrove, difficilmente si supera il 20%, salvo che nei casi di Banco Santander (31,72%), Credit Agricole (26,4%) e Societe Generale (35,98%). Anche per quanto riguarda il rapporto tra crediti deteriorati e crediti lordi i gruppi italiani sono sopra la media di quelli europei. La nostra media è infatti vicina al 20% (con una punta del 33,61% per Mps), mentre al massimo in Spagna si supera il 6%. “Se dovessimo dare retta alla fredda legge dei numeri, hanno ragione i burocrati europei: rispetto alle loro consorelle di altri paesi, le maggiori banche italiane hanno un volume più alto di Npl e un tasso di copertura più basso”, ha detto Giulio Romani, Segretario generale della First-Cisl.

Formiche.net riporta altre sue parole: “Il problema, però, è che le statistiche costruite secondo i criteri europei rischiano di essere come quelle del pollo di Trilussa, per il quale se una persona mangia un pollo e un’altra digiuna in media ne hanno mangiato mezzo a testa. Il lato debole è che non tengono in alcun conto delle reali capacità di recupero che le banche dei diversi paesi sanno esprimere”. Dal suo punto di vista, quindi, per risolvere il problema degli Npl bisognerebbe “rafforzare il processo di valutazione e di gestione del rischio e in parallelo individuare indici di copertura dei nuovi flussi di crediti deteriorati basati sui tassi di recupero effettivo ottenuti attraverso la gestione paziente in house”.

