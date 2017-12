BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende Draghi (14 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende le parole del Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

14 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

Giornata con dati macroeconomici molto scarni quella di oggi, dove la protagonista sarà invece la Bce. Alle ore 13:45 la decisione sui tassi di interesse mentre alle 14:30 la conferenza di Mario Draghi. Gli investitori si concentreranno sulle parole del Presidente dell’Eurotower. Ieri Piazza Affari ha chiuso in ribasso dell'1,44%, a quota 22.400 punti. La giornata era iniziata in modo tranquillo con l'indice che aveva veleggiato intorno alla parità all'inizio della seduta. Le cose sono però peggiorate nella seconda parte della mattinata e le vendite sono iniziate a diventare sempre più fitte. A pesare sul listino italiano è stata, secondo gli analisti, la possibilità che le elezioni siano fissate per questo 4 marzo, una data molto vicina e questo ha portato anche ad un allargamento dello spread. Secondo altri, invece, il calo del Ftse Mib e soprattutto dei titoli bancari è dovuto ancora una volta agli Npl che continuano a generare incertezza. Non è ancora chiaro come e quando l'addendum della Bce verrà implementato: alcuni rumos hanno riportato che si stia pensando di applicare le regole anche ai vecchi stock e questo rappresenterebbe un vero problema per gli istituti italiani.

In questo contesto i titoli bancari sono stati i peggiori: Bper ha perso il 6,3%. Molto male anche Unicredit che ha messo a segno un ribasso del 4,65%. In netto calo anche Ubi Banca che ha perso il 4,06%. Leggermente meglio ha fatto, invece, Intesa Sanpaolo che è riuscita a limitare la discesa all'1,17%. Ha fatto male anche il comparto energetico con A2A che ha ceduto il 2,6%. In netto calo anche Enel che ha fatto registrare un ribasso dell'1,54%. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 146 punti base. In netto aumento anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora all'1,77%.

