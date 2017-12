MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il report di Dbrs sulle banche italiane (oggi, 14 dicembre)

14 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL REPORT DBRS SULLE BANCHE ITALIANE

Dbrs ha diffuso un report dedicato al sistema bancario italiano, da cui emerge che nei primi nove mesi dell’anno le prime dieci banche italiane hanno registrato un utile netto complessivo di circa 11 miliardi di euro, contro gli 1,8 dello stesso periodo del 2016. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’agenzia di rating segnala però che il sistema è ancora alle prese con il peggioramento della qualità dell’attivo e la cessione degli Npl. “La riclassificazione dei crediti deteriorati ha un impatto sulla qualità dell’attivo e produce meno margine sugli interessi; il contributo degli interessi sui titoli di Stato è in calo; la concorrenza è in ascesa; l’attività di erogazione del credito resta debole; il costo del credito rimane elevato; dall’altro lato i ricavi da commissioni, per esempio la gestione della ricchezza della clientela e l’offerta di servizi assicurativi di protezione, stanno aumentando. Durante il 2017 per la prima volta in alcune banche i ricavi da commissione hanno superato il margine d’interesse”, sono le parole di Nicola De Caro, analista per le banche di Dbrs, riportate dal quotidiano di Confindustria.

Per Dbrs il sistema bancario italiano è al centro di una trasformazione che continuerà anche l’anno prossimo. Non bisogna però sottovalutare come la riduzione dei crediti deteriorati possa influire sulla redditività delle banche per via degli aumenti di capitale richiesti. Nelle prime dieci banche italiane, il rapporto Npl/impieghi è sceso dal 17,9% di dicembre 2016 al 15,7% di settembre 2017, ma entro il 2020 bisognerà arrivare sotto il 10%.

