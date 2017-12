BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari spera in un rimbalzo (15 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi spera in un rimbalzo dopo l'ennesimo ribasso fatto segnare ieri nella giornata delle banche centrali. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

15 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa Italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI SPERA IN UN RIMBALZO

Giornata priva di dati macroeconomici rilevanti quella di oggi. Da segnalare alle 11:00 la bilancia commerciale dell'area Euro. Alle 14:30, invece, dagli Stati Uniti, l'indice manifatturiero del NY Empire State per il mese di dicembre: le attese sono per un risultato pari a 18,60 punti, in calo di quasi un punto rispetto al mese precedente. Alle 15:15 sempre dagli Stati Uniti la produzione industriale per il mese di novembre: le attese sono per un incremento dello 0,3%. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,9%, attestandosi a quota 22.193 punti. Ad andare particolarmente male sono stati i titoli bancari: Intesa Sanpaolo è stata la peggiore, perdendo il 2,23%. Male anche Unicredit che ha ceduto quasi un punto percentuale. In rosso anche Enel che ha perso l'1,32%. L'andamento dei titoli è stato anche condizionato dalle scadenze tecniche della prossima seduta.

Le protagoniste della giornata sono state comunque le banche centrali. In mattinata c’era da scontare le decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse, ora pari all'1,75%. In mattinata anche la Banca centrale cinese ha alzato i tassi contro ogni aspettativa. Nel pomeriggio, infine, è intervenuta anche la Bce con la conferenza di Mario Draghi. I tassi di interesse sono rimasti invariati come da previsioni mentre è stato confermato che il Quantitative easing verrà ridotto a 30 miliardi a partire dal prossimo gennaio e proseguirà fino a settembre 2018. Tuttavia la Bce è pronta a prolungarlo se l'inflazione rimarrà lontana dal target del 2%. Lo Spread fra Btp e bund si è leggermente allargato, attestandosi a 148 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale si è attestato all'1,79%.

