Ilva, rischio chiusura impianti: Puglia non ritira ricorso, Calenda blocca il tavolo. Renzi pronto a mediare. I sindacati lanciano un appello ad Emiliano, interviene governatore Liguria

20 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Ilva, rischio chiusura impianti (Foto: LaPresse)

Il rischio che gli impianti dell'Ilva di Taranto chiudano il 9 gennaio è sempre più alto. Si è concluso male il tavolo istituzionale organizzato dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, con gli enti locali. Anzi, c'è stato un nuovo acceso scontro tra il ministro e il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Fumata nera al termine del vertice convocato dal Mise sulle misure per la tutela dell'ambiente a Taranto. Il presidente di Regione Puglia ha chiarito che non ritirerà il ricorso al Tar contro il piano ambientale dopo l'ultimatum di Calenda. Non salterebbe solo il tavolo ma anche l'investimento della cordata guidata da ArcelorMittal di 2,2 miliardi. «Io mi fermo qui. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità», ha dichiarato il ministro. Per Emiliano quella di oggi è stata invece «una sceneggiata», «una crisi di nervi dopo uno scambio di messaggi al tavolo con De Vincenti».

Il governatore pugliese ha precisato che il tavolo può andare avanti anche senza il ministro Calenda, perché «è un ministro pro tempore e fa solo da mediatore». Il rischio di chiusura dell'Ilva a causa del ricorso e dell'abbandono da parte della cordata sono «stupidaggini» per Emiliano, a cui De Vincenti e Calenda hanno risposto parlando di dichiarazioni scomposte da parte del governatore, la cui volontà di non arrivare ad una conclusione era per loro chiara fin dall'inizio.

ILVA, RISCHIO CHIUSURA IMPIANTI: FUMATA NERA NEL VERTICE

I sindacati sono preoccupati: sono 20mila i posti di lavoro a rischio per la vicenda Ilva. Tutti hanno invitato il governatore pugliese Michele Emiliano a ritirare il ricorso e non solo la sospensiva. Anche l'ex segretario della Fiom, Maurizio Landini, ha invitato gli enti locali a tornare sulle proprie posizioni: «Qui dei risultati oggi ci sono, questo Tavolo non c'era solo per il ricorso, c'era per la richiesta sindacale che abbiamo fatto. Ci vuole un atto di responsabilità da parte del comune e della regione per ritirare il ricorso». Preoccupato anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha commentato gli sviluppi sul caso Ilva, anche perché in ballo c'è pure lo stabilimento di Cornigliano. «Spero che tutti facciano un passo indietro e si torni a ragionare», ha dichiarato il governatore ligure.

«Rimandare tutto a una sentenza del Tar, che rischia di riportare tutto all’anno zero sembra che sia un modo per abdicare a responsabilità che la politica si deve prendere. È un modo sbagliato di portare avanti questa faccenda», ha aggiunto Toti. Su Twitter è intervenuto l'ex premier Matteo Renzi: «Chiusura ILVA sarebbe tragico errore per i lavoratori di Taranto ma anche per tutto l'indotto del Mezzogiorno. Sono pronto a fare tutto ciò che è utile perché il tavolo del Ministro Calenda, del Governatore e del Sindaco produca risultato positivo. ILVA non può chiudere».

