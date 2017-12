MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, istanza Codacons a Bankitalia e Anac (oggi, 20 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa si trova a un soffio dai 3,9 euro. Istanza Codacons a Bankitalia e Anac. Ultime notizie live di oggi 20 dicembre 2017

20 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

ISTANZA CODACONS A BANKITALIA E ANAC

Stefania Bariatti è il nuovo Presidente di Montepaschi. Ma la sua designazione è diventata oggetto di un’istanza all’Autorità Anticorruzione e alla Banca d’Italia da parte del Codacons. L’associazione dei consumatori specifica che non è certo messo in dubbio la competenza e la professionalità della Bariatti. Il fatto che la giurista è “socia e consulente dello studio Chiomenti, uno degli studi di avvocati d’affari più conosciuti in Italia. Tale circostanza appare di per sé un elemento da approfondire, perché la posizione ricoperta dalla Avvocatessa potrebbe essere incompatibile con la carica di Presidente per conflitto di interesse, o anche semplicemente non opportuna per le difese assunte, tramite lo studio, in favore di banche coinvolte in crac finanziari, o comunque in ipotesi in cui le banche hanno agito in maniera non trasparente nei confronti dei risparmiatori”.

Il Codacons spiega infatti nelle istanze che lo studio Chiomenti ha difeso alcune banche nel caso Parmalat, ha partecipato al processo che ha portato alla nascita delle nuove Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti e ha assistito Clessidra nell’accordo con Montepaschi per la cessione delle società del Gruppo Mps attive nel risparmio gestito. Inoltre, Bariatti avrebbe difeso personalmente l’Istituto centrale delle banche popolari italiani contro Mps. Senza dimenticare che secondo fonti di stampa l’Avvocatessa collaborerebbe ancora con lo studio Chiomenti e “tale collaborazione dovrebbe passare al vaglio delle Autorità in intestazione proprio per evitare futuri possibili casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi tra la carica di Presidente della banca Mps e la difesa di altri istituti bancari, e ciò proprio in vista della tutela dei piccoli azionisti e risparmiatori che il Presidente rappresenterà e nel loro esclusivo interesse”.

