BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari in cerca di rialzo (21 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi prova a riscattarsi con un rialzo. Nessun dato macroeconomici di rilievo europeo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

21 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa Italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI IN CERCA DI RIALZO

Oggi non sono previsti dati macroeconomici in arrivo dall’Europa. Alle 14:30, dagli Stati Uniti, invece, giungerà la lettura definitiva del Pil del terzo trimestre dell'anno: le attese degli analisti sono per una conferma della lettura preliminare che stimava una crescita del 3,3%. Sempre alla stessa ora, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione che dovrebbero crescere a 231 mila unità, rispetto ai 225 mila della precedente rilevazione. Infine, sempre alle 14:30, l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di dicembre: gli analisti hanno fissato il consensus a 21,5 punti, in calo di oltre un punto rispetto al mese di novembre. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,74%, a quota 22.109 punti. La seduta era iniziata in modo leggermente positivo per poi peggiorare nel corso della sessione e concludersi sui minimi di giornata.

Fra i titoli che sono riusciti a resistere alle vendite c'è Mediaset che è riuscita ad archiviare la sessione con un rialzo dell'1,3%. In rialzo anche il settore legato al petrolio: Tenaris ha guadagnato l'1,24% grazie anche alle considerazioni di Barclays che ha espresso il giudizio buy e il target price a 16,5 euro per azione. Male invece ancora una volta il settore bancario: questa volta è stata Unicredit a guidare i ribassi. Il titolo ha ceduto quasi tre punti percentuali. Male anche Banco Bpm che ha ceduto l'1,56% e Ubi Banca che ha perso lo 0,53%. Si è difesa, invece, Intesa Sanpaolo che è calata solo dello 0,14%, mentre Mediobanca ha guadagnato lo 0,37%. In netto rialzo, invece, Creval che ha guadagnato l'8,59% dopo l'annuncio dell'aumento di capitale a febbraio. Lo spread fra Btp e Bund si è spinto nuovamente al rialzo, attestandosi a 155 punti base. In rialzo anche il rendimento del Btp decennale che è pari ora all'1,93%.

