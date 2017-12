MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, accordo con il Consorzio Vino Chianti (oggi, 21 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa parte sotto quota 3,9 euro. Accordo tra la banca e il Consorzio Vino Chianti. Ultime notizie live di oggi 21 dicembre 2017

21 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

MONTE DEI PASCHI, Lapresse

ACCORDO MPS-CONSORZIO VINO CHIANTI

Il Consorzio Vino Chianti e Mps hanno siglato un accordo con l’obiettivo di aiutare le aziende vitivinicole toscane dopo una stagione piuttosto complicata per via prima della siccità e poi delle gelate. Nello specifico, l’intesa prevede finanziamenti per i programmi aziendali di reimpianto vigneti; finanziamenti per sostenere le spese di produzione, invecchiamento e riserva, affinamento dei vini di qualità prodotti (durata massima complessiva 7 anni); e finanziamenti di durata massima di 18 mesi per sostenere le spese di produzione, affinamento, pubblicità e commercializzazione della produzione aziendale destinata all’imbottigliamento e alla vendita con il proprio marchio aziendale o come finanziamento per le scorte di cantina. Montepaschi ha predisposto in particolare misure a sostegno delle aziende colpite da calamità naturali.

“La nostra Banca è da sempre partner principale e interlocutore forte nel mondo vitivinicolo toscano ed è per questo che abbiamo deciso di garantire misure ad hoc e soluzioni ideali per le aziende affiliate al Consorzio, per favorire la crescita e le ricadute positive dirette, nell’indotto e nell’ambiente, anche in casi di calamità naturale”, ha spiegato Steve Hammoud, responsabile della direzione territoriale mercato di Firenze Centro Nord di Mps. Marco Alessandro Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti, ha invece detto: che quella siglata è “una convenzione che viene in aiuto alle nostre singole aziende proprio in quel settore agricolo che rappresenta una parte importante del Pil toscano che non può essere abbandonato”.

