SPILLO/ Il vero regalo che spetta ai consumatori

La crisi resta anche a Natale. Per sbloccare la situazione resta cruciale il ruolo dei consumatori. E bisognerebbe quindi almeno riconoscere loro qualcosa. MAURO ARTIBANI

25 dicembre 2017 Mauro Artibani

Lapresse

Caro Babbo Natale, 10 lunghissimi anni dentro questa maledetta crisi: uffa! Già, tu non centri, ma, di questi tempi, forse puoi fare qualcosa. Non dirmi pure tu, ti prego, che ne siamo fuori; no, questa ripresina ha tutt'al più un respiro congiunturale, mentre i problemi di natura strutturale son tutti lì insoluti, tanto che, più della crescita, aumenta il "rancore", come dicono dal Censis. Cosa puoi fare, dici? Beh intanto conoscere il non ancora detto della crisi aiuta a non scambiar lucciole per lanterne. Facciamo così, ti racconto una storiella poi vediamo....

"Il mercato in origine trova ragione nell'eccedenza; vendo, insomma, quel che a me non serve. Poi passano i giorni, gli anni persino i secoli; di eccedenza [1] in eccedenza, però, si può morire. Prima di morire le imprese tentano, riducendo i costi, prevalentemente quelli del lavoro [2], di poter essere competitive e vendere il loro troppo in magazzino. Per dar man forte, chiamano a raccolta tutte le politiche e le tecniche di reflazione che, per dar sostegno alla domanda, hanno alterato il meccanismo di formazione dei prezzi per non ridurli. Vista l'aria che tira, il potere d'acquisto si riduce progressivamente, aumenta invece il debito fino a fare sboom.

Il Consumatore, pur di non mancare al ruolo, non ha lesinato la domanda e, di domanda in domanda, ha finito con l'affrancarsi dal bisogno. Dunque, i 10 anni di crisi stanno tutti in questi fatti e dentro la contraddizione che si mostra. Già, la crescita economica si fa con la spesa, che s'ha da fare con redditi da lavoro striminziti, in tasca a consumatori satolli che al mercato dovrebbero incontrare produttori ingolfati di merci: bella no?".

Carissimo, ciò detto, non ti chiedo di rimettere in sesto i cocci, manco il miracolo che non ti spetta. Mannaggia, non puoi portar loro manco il carbone perché spetta alla Befana. Puoi però negare il solito regalo, quel "credito di ruolo" che li accredita da sempre con tutti, per portarlo... chessò ai consumatori. Sì, da ora in poi "credito", non debito! Cosa ne dici, Babbo? Beh, intanto buon onomastico!

[1] Dopo il primo produttore arriva il secondo poi via, via 10, 100, 100, 10.000 fino a "enne"; migliorano il loro fare, lo sviluppo tecnologico, migliorano i processi produttivi e la qualità del prodotto: nel 2016, al G20 di Hangzhou, in Cina, si prende atto degli eccessi, viene costituito un forum "per monitorare il processo" e tagliare le sovraccapacità.

[2] Tutte quelle eccedenze hanno prima svalutato il lavoro, inevitabilmente poi sgangherato con contratti a termine, impegno part-time, precariato; tutti malamente retribuiti.

© Riproduzione Riservata.