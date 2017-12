BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari chiusa per Santo Stefano (26 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi è chiusa per la festività di Santo Stefano. Pochi dati macroeconomici di rilievo in agenda, che vengono da Asia e Stati Uniti

26 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER SANTO STEFANO

La Borsa italiana oggi è chiusa e sono pochi i mercati che rimarranno aperti nel giorno di Santo Stefano: anche Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna rimarranno chiusi. Gli unici dati in arrivo oggi saranno quelli dai mercati asiatici e dagli Stati Uniti, che invece saranno aperti. In prima mattinata dal Giappone arriveranno i verbali della dell'ultima riunione di politica monetaria. Sarà interessante notare se qualcuno si è iniziato a discostare da questa politica accomodante anche se per ora questo genere di decisioni ha ancora un'ampia maggioranza condivisa. Alle 16:00 dagli Stati Uniti la fiducia dei consumatori nel mese di dicembre: le attese sono per un dato pari a 128 punti, una rilevazione in calo di un punto e mezzo rispetto a novembre. Alle 19:00, infine, un'asta di buoni del Tesoro americano con scadenza a due anni: i tassi attesi sono per un rendimento di circa l’1,765%.

Venerdì Piazza Affari ha archiviato la sessione con un ribasso dello 0,14% a quota 22.209 punti. La giornata era iniziata male per via delle elezioni in Catalogna, ma alla fine l'indice ha recuperato ed è stato il migliore in Europa, pur chiudendo in frazionale ribasso. Male i bancari con Unicredit che ha ceduto l'1,61% mentre Banca Mps ha ceduto oltre due punti percentuali. Bene solo Intesa Sanpaolo che ha guadagnato lo 0,35%. Lo Spread fra Btp e Bund è leggermente calato, attestandosi a 149 punti base. In rialzo, invece, il rendimento del Btp decennale, che si attesta ora all'1,92%.

