BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari riparte dopo le feste natalizie (27 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi riparte dopo le feste di Natale. Pochi dati macroeconomici di rilievo in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI RIPARTE DOPO LE FESTE DI NATALE

La Borsa italiana oggi riapre dopo le feste natalizie. Pochi dati macreconomici di rilievi nella giornata. Da segnalare un’asta di Bot semestrali e lo stacco di dividendi da parte di Assiteca e Zephyro a Piazza Affari. Venerdì scorso, la Borsa di Milano aveva chiuso con un ribasso dello 0,14% a quota 22.209 punti. La giornata era stata influenzata, in apertura, dal risultato delle elezioni catalane. La vittoria degli indipendentisti apre diversi interrogativi sul futuro, anche perché il Governo della Spagna si trova in una situazione non facile. A livello macroeconomico, per quanto concerne il nostro Paese, erano stati diffusi i dati relativi alla fiducia dei consumatori nel mese di dicembre, salita a 116 punti, ben due sopra il consensus e ai massimi dal 2009.

Non bene, invece, i dati arrivati dagli Stati Uniti: gli ordinativi di beni durevoli nel mese di novembre sono cresciuti dell'1,2%, una percentuale nettamente inferiore al 2% stimato. In calo anche il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di dicembre, che si è attestato a 84,3 punti, in calo di quasi un punto rispetto alle stime degli economisti. Molto bene, invece, la vendita di nuove abitazioni a novembre balzate del 14% mese su mese, riuscendo a superare ampiamente il consensus che si aspettava una diminuzione di quattro punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund era leggermente calato, attestandosi a 149 punti base. In rialzo, invece, il rendimento del Btp decennale, attestatosi all'1,92%.

