MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, accordo con il Consorzio San Gimignano (oggi, 27 dicembre)

27 dicembre 2017

Monte dei Paschi, Lapresse

L’ACCORDO CON IL CONSORZIO SAN GIMIGNANO

Dopo quello con il Consorzio Vino Chianti, Mps ha siglato un accordo con i produttori del Consorzio della Denominazione San Gimignano, che prevede la messa a disposizione di prodotti dedicati alle esigenze della filiera vitivinicola e il sostegno alle aziende che hanno dovuto fare i conti con un periodi di siccità e gelate. Nello specifico, l’accordo prevede finanziamenti per i programmi aziendali di reimpianto vigneti, per le spese di produzione, invecchiamento e riserva, affinamento dei vini di qualità prodotti, per le spese di produzione, affinamento, pubblicità e commercializzazione della produzione aziendale destinata all’imbottigliamento e alla vendita con il proprio marchio aziendale o come finanziamento per le scorte di cantina. Prevede inoltre un anticipo per l’erogazione di finanziamenti agrari per gli investimenti effettuati in caso di dichiarazione di stato di calamità naturali.

Paola Basagni, responsabile della direzione territoriale mercato di Siena di Banca Mps, ha evidenziato come Montepaschi sia da “sempre attenta alle imprese del territorio e al settore agroalimentare e continua a seguirlo con impegno per le ricadute positive dirette, nell’indotto e nell’ambiente”. “Per questo vogliamo essere al fianco dei produttori del Consorzio della Denominazione San Gimignano per aiutarli a crescere e continuare ad offrire prodotti di qualità”, ha aggiunto. Letizia Cesani, Presidente del Consorzio della Denominazione San Gimignano, ha sottolineato come per crescere il Consorzio abbia bisogno di adeguati strumenti finanziari, che ora, con questa convenzione, sono stati messi a disposizione dei produttori.

