BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: a Piazza Affari occhi puntati sul petrolio (28 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi guarda al prezzo del petrolio. In agenda il dato sulle scorte settiminali negli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

28 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Lapresse

A PIAZZA AFFARI OCCHI PUNTATI SUL PETROLIO

Giornata con pochi dati macroeconomici nell'Eurozona quella odierna. Alle 11:15 ci sarà un'asta di Bot italiani con scadenza a sei mesi e con tassi previsti negativi con un -0,436%. Mezz'ora più tardi anche un'asta di Btp a dieci anni con un rendimento atteso dell'1,73%. Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono per un dato pari a 240 mila unità, un risultato in leggera decrescita rispetto alla precedente rilevazione. Alle 15:45 l'indice dei direttori agli acquisti di Chicago per il mese di dicembre: le attese sono per un risultato di 62 punti, in calo di quasi due punti rispetto a novembre. Alle 17:00 le scorte settimanali di petrolio che potrebbe far smuovere il prezzo del greggio già protagonista di un mini-rally. Infine alle 19:00 un'asta di buoni del tesoro americano con scadenza a sette anni: i rendimenti attesi sono di circa il 2,2%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,04%. Tutta la sessione si è rivelata abbastanza piatta. Molto bene Saipem che ha fatto registrare un rialzo del 3,65% grazie a nuovi contratti firmati per un valore complessivo di 380 milioni di dollari. In territorio sparso i titoli bancari: Banco Bpm è stata la migliore con un rialzo del 2,44%. Il titolo ha beneficiato delle dichiarazioni dell'Ad che ha escluso aumenti di capitale e ha annunciato un'accelerazione per lo smaltimento degli Npl. Bene anche Ubi Banca che ha guadagnato lo 0,65% mentre Unicredit ha perso invece lo 0,69% e Intesa San Paolo lo 0,77%. In calo anche Mediaset che ha ceduto l'1,03% anche se Mediobanca ha ribadito la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo di 3,76 euro per azione. In forte rialzo, invece, Banca Ifis che ha fatto registrare un rally del 6,43% dopo che ha annunciato due operazioni sulla compravendita di Npl per un totale di 197 milioni di euro. Lo spead fra titoli di Stato italiani e tedeschi è aumentato a 152 punti base. Stabile rispetto alla scorsa seduta il rendimento del Btp decennale che si attesta all'1,91%.

