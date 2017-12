MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le proteste per i tagli delle filiali (oggi, 28 dicembre)

28 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PROTESTE PER I TAGLI DELLE FILIALI

Il piano di ristrutturazione di Montepaschi prevede un taglio e una razionalizzazione degli sportelli presenti sul territorio. E in questi giorni stanno emergendo concretamente quali saranno gli effetti di tutto ciò, visto che i quotidiani locali riportano notizia di diverse proteste dei piccoli centri che rischiano di rimanere senza una filiale di riferimento. Il Tirreno spiega che la scorsa settimana i clienti della filiale di Caldana, frazione di Gavorrano, provincia di Grosseto, hanno ricevuto una comunicazione che li informa che dal prossimo 22 gennaio “la filiale proseguirà la propria attività nei locali della filiale di Bagno di Gavorrano”. La Sindaca Elisabetta Iacomelli ha dovuto già fare i conti con la chiusura della filiale di Gavorrano e non nasconde quindi una certa delusione per il fatto che Mps non abbia dato alcuna comunicazione preventiva della sua scelta. “Qui la politica si deve muovere perché non si può assistere al continuo stillicidio ai danni dei piccoli centri. Della questione saranno interessati i livelli superiori della politica e noi siamo accanto ai cittadini. Mi auguro anche che i dipendenti della filiale abbiano delle garanzie”, ha detto.

Le cose non vanno meglio a Terricciola, in provincia di Pisa. Anche qui è infatti prevista la chiusura della locale filiale di Mps. Sulla sua pagina Facebook la Sindaca Maria Antonietta Fais auspica un ripensamento da parte della banca, in mancanza del quale si augura “che qualche istituto più attento al territorio e ai bisogni della cittadinanza possa arrivare e tutti possano dirottare su un altro istituto per essere meglio serviti”.

