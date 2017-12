BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari all'ultima seduta dell'anno (29 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta l'ultima seduta dell'anno. In agenda pochi dati provenienti dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

29 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DELL’ANNO

Pochi i dati macroeconomici previsti nella giornata di oggi, ultima di apertura della Borsa italiana per il 2017. Alle 9:00, in Spagna, l'indice dei prezzi alla produzione annualizzati, prima stima preliminare, il cui consensus prevede una crescita dell'1,5%, in leggero calo rispetto al mese precedente. Alle 10:00 i prestiti privati nell'area euro: le attese sono per una crescita del 2,8%, leggermente superiore alla stima precedente. Alle 14:00, dalla Germania, invece, è attesto l'indice dei prezzi al consumo, prima lettura preliminare, per il mese di dicembre: le attese sono per un incremento dello 0,5%, in netta crescita rispetto a Novembre. Il dato, annualizzato, rappresenta un incremento dell'1,5%. Non è atteso, invece, alcun dato significativo dagli Stati Uniti.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,36% a quota 22.120 punti. Misti i titoli bancari: il migliore è stato Bper che ha fatto registrare un progresso del 2,75%. Molto bene anche per la seconda seduta consecutiva Banco Bpm che è salito del 2,07% dopo che molti analisti hanno alzato il target price sul titolo. Poco mossa, invece, Unicredit che è salita dello 0,25%, mentre Intesa Sanpaolo ha perso un punto percentuale. In rialzo anche Moncler che ha guadagnato l’1,07%. Lo spread fra Btp e Bund ha raggiunto i 153 punti base. In rialzo anche il rendimento del Btp decennale pari ora all'1,95%.

