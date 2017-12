MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, il ruolo del private banking per il rilancio (oggi, 29 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa riparte sopra quota 3,9 euro. Il ruolo del private banking per il rilancio. Ultime notizie live di oggi 29 dicembre 2017

29 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL RUOLO DEL PRIVATE BANKING PER IL RILANCIO

A quanto pare per il rilancio di Montepaschi il private banking avrà un ruolo cruciale. È quanto emerge da un’intervista che Class Cnbc ha realizzato a Federico Vitto, responsabile del Wealth Management di Mps, il quale ha spiegato che per il 2018 il trend del settore sarà ancora la diversificazione, con una parte del portafoglio dedicata ad asset poco volatili e facilmente liquidabili in tempi brevi. “Pensiamo che il prossimo anno potrà essere interessante anche per gli strumenti che offrono protezione: in caso di turbolenze sarà importante giocare di rimessa. Dall'altra parte, se si vuole costruire un rendimento medio interessante, bisognerà interessarsi ad asset class innovative”, ha aggiunto.

A contraddistinguere il private banking di Mps, secondo Vitto, sarà la capacità di offrire “vera consulenza”. “In un mondo in cui gli investitori hanno persino troppe informazioni, diventa fondamentale la sintesi, capire cosa orienta il mercato e distinguere le opportunità dai rischi”, ha sottolineato, ricordando come gli elementi premianti per attrarre e fidelizzare la clientela sarà la capacità di leggere le sue esigenze. Il manager ha anche evidenziato come la capacità di lavorare in situazioni difficili che i banker del gruppo Montepaschi hanno avuto nei mesi scorsi possa essere orientata “non più a difendere le nostre posizioni ma ad attaccare. Vogliamo fare sì che questo patrimonio di capacità, di lettura e di servizio al cliente possa accompagnarci verso un terreno nuovo. Partiamo quindi dalla consapevolezza per arrivare all'azione, che riteniamo possa darci i frutti di cui abbiamo bisogno e che sentiamo di meritare”.

