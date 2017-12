SPILLO/ Il monopolio che aumenta il numero di poveri

Una distribuzione del reddito che non dà sufficienti risorse a chi con la sua spesa aumenta i consumai a benefici di tutti è un ostacolo alla ripresa. MAURO ARTIBANI

03 dicembre 2017 Mauro Artibani

Lapresse

Certo si può dire e ridire di quel 46% d'incremento del reddito, disponibile pro-capite, del 10% più ricco della popolazione mondiale, a fronte del 10% ricevuto dalla metà più povera della popolazione del pianeta. Beh, per sottrarci al già detto proviamo a cambiare le carte in tavola, senza incomodare lo sdegno. Ehi mercatisti di razza, dove siete? Già alcuni in quel di Vienna, altri a Chicago, ficcati in ricetti accademici a far questioni d'altri tempi. Sì, d'altri tempi, mentre in questo un monopolio indiscusso si erge, imperitura memoria, a perpetuare la crisi.

Senza farla troppo lunga, la crisi sta tutta ficcata dentro una pessima allocazione della risorse di ricchezza disponibile, che altera la produttività totale dei fattori. Già, a voi non sembra vero sentire un tal dire per poter dire: "Io l'avevo detto". No cari, proprio questo dire non vi è dato pensare, se non al passato, ancorché remoto. Quel "ve l'avevo", aveva ragione nell'economia della produzione; non dice più in quella dei consumi, dove, fuor di dubbio, la crescita vien fatta dalla spesa, non dalla produzione e qui vien fuori l'arcano.

Sì, l'arcano, perché fatta la ricchezza con questa spesa, viene prima incassata poi trasferita dall'impresa agli agenti produttivi [1] attraverso il reddito da capitale e da lavoro. Questo monopolio del trasferimento fa arrivare a chi troppo, a chi troppo poco, alterando il contributo degli stessi agenti proprio alla spesa che si dovrà tornare a fare riducendo, toh, proprio quella produttività totale dei fattori.

Se libertà economica ha da essere da questo monopolio, sia: in fretta però! Ehi, efficentisti del mercato, ci siete ancora?

[1] Perché chi ha, con questa spesa, generato ricchezza non dovrebbe ricevere il ristoro economico pari alla spesa da dover fare? Senza lilleri 'un si lallera!

© Riproduzione Riservata.