MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Valentini appoggia il ricorso della Fondazione (oggi, 30 dicembre)

30 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

VALENTINI APPOGGIA IL RICORSO DELLA FONDAZIONE MPS

La Fondazione Mps ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza sfavorevole nella causa che aveva intentato contro le banche che l’avevano affiancata al momento della partecipazione all’aumento di capitale di Montepaschi. Una scelta che Bruno Valentini condivide, in quanto ritiene che “pur trattandosi di cause molto complesse ed onerose, spesso contro giganti della finanza internazionale, capaci di schierare difese legali di livello altissimo”, resti “una battaglia che vada comunque portata fino in fondo, costi quello che costi, sia per il danno immenso subito dalla comunità senese, sia per principi morali non negoziabili. Le azioni giudiziarie di responsabilità ancora aperte sono molte e chiederemo sempre alla Fondazione di non avere esitazione nel fare tutto il possibile per recuperare parte del patrimonio disperso, verificando anche se vi siano responsabilità da parte di chi ha amministrato la Banca per aver fornito informazioni false sul reale stato del bilancio di Mps”.

Il Sindaco di Siena, secondo quanto riporta Radio Siena Tv, tiene anche a sottolineare come il 2017 si chiuda con un fatto molto importante per la città: l’ingresso dello Stato nel capitale di Montepaschi, che sarà importante per poter risollevare le sorti della banca, insieme all’impegno di chi ci lavora. “Grazie alla forza intrinseca e dei dipendenti ed all’intervento del Governo, oggi Banca Mps è una banca patrimonializzata, che ha sistemato gran parte dei crediti deteriorati, autonoma e con la direzione generale a Siena”, aggiunge Valentini.

