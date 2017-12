BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (4 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana, cercando un rimbalzo dopo il ribasso di venerdì scorso. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

04 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Giornata molto scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi. Alle 9:00 la variazione del tasso di disoccupazione spagnolo. Alle 10:30 l'indice dei direttori degli acquisti del settore costruzioni inglese per il mese di novembre. Alle 11:00 la riunione dell'Eurogruppo dove dovrebbe essere eletto il nuovo presidente che inizierà il suo mandato nel 2018. Alle 15:00 è prevista un'asta di Buoni del Tesoro francesi con scadenza a tre, sei e dodici mesi: le attese sono per un tasso negativo intorno allo 0,6%. Alle 16:00, invece, gli ordinativi alle fabbriche americane per il mese di ottobre: è prevista una crescita dello 0,6%, in calo rispetto alla precedente rilevazione. Venerdì Piazza Affari ha chiuso l'ultima sessione della settimana con un ribasso dello 1,17% a quota 22.106 punti.

La seduta era iniziata male per tutti i mercati europei con il Dax e Milano che erano arrivati a perdere un punto percentuale. Sul finale di seduta, tuttavia, sono prevalsi gli acquisti, ma nell'ultima mezz'ora sono tornate nuovamente delle forti vendite che hanno fatto chiudere l'indice sui minimi. Molto male Fca che è arrivata a perdere oltre il 4%, chiudendo poi con un -2,01%. Peggio ha fatto Stm con un -3,62%. In rialzo invece Yoox (+3,38%) e Tenaris (+2,05%). I titoli del listino principale tendenti al ribasso sono stati soprattutto quelli bancari: Banco Bpm ha chiuso a -1,81%, Banca Generali a -1,87%, Bper a -2,96%, Ubi Banca a -2,03%, Fineco a -1,71%, Unipol a -2,7% e Intesa Sanpaolo a -1,91%. Lo spread fra Btp e Bund è salito sopra i 139 punti base. In calo, invece, il rendimento del Btp decennale all'1,72%.

