GAMENET/ In Borsa dal 6 dicembre. Prezzo di offerta a 7,5 euro

Gamenet Group S.p.A. ha comunicato i risultati definitivi dell’offerta di azioni ordinarie finalizzata alla quotazione in Borsa, che partirà dal 6 dicembre

04 dicembre 2017 Redazione

Lapresse

Gamenet Group S.p.A. ha comunicato i risultati definitivi dell’offerta di azioni ordinarie della Società poste in vendita dall’azionista TCP Lux Eurinvest S.à r.l. riservata a investitori istituzionali e finalizzata alla quotazione sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate n. 10.500.000 Azioni a n. 52 richiedenti (complessivamente pari al 35% del capitale sociale), di cui n. 9.545.455 Azioni poste in vendita esclusivamente da TCP e n. 954.545 Azioni sottostanti all’opzione di over-allotment concessa da TCP ai joint global coordinators. All’esito del Collocamento Istituzionale, TCP e Intralot Italian Investments B.V. deterranno, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, una partecipazione rispettivamente pari al 45% e al 20% del capitale sociale della Società.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 7,50 per azione, inferiore rispetto al valore minimo dell’intervallo di valorizzazione indicativa incluso nel prospetto informativo di quotazione (disponibile sul sito internet www.gamenetgroup.it, sezione Investor Relations). In base al Prezzo di Offerta, il multiplo Enterprise Value/Ebitda 2016 è pari a 5,7 volte e la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a Euro 225 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale e di spettanza esclusiva di TCP, riferito al Prezzo di Offerta, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, è pari a Euro 71.590.913. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA è prevista per il 6 dicembre 2017.

© Riproduzione Riservata.